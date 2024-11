Athènes en lutte, 51 ans après le soulèvement contre la dictature

Le 17 novembre 1973 en Grèce est une journée très importante : c’est la date du soulèvement de l’École polytechnique d’Athènes contre la dictature militaire. Un régime d’extrême droite qui était soutenu par les États-Unis durant la guerre froide. À l’époque, les colonels qui s’étaient accaparé le pouvoir avaient envoyé des chars face aux étudiants, qui occupaient leur université.

Cette révolte et la répression qui fit 24 morts sont les symboles de la chute du régime militaire, qui prendra fin en 1974. C’est un tournant dans l’histoire grecque, et le 17 novembre est désormais un jour férié dans le pays afin de commémorer les droits civils et politiques. Et chaque année, c’est une journée de lutte.

Ce 17 novembre 2024, 51 ans après le soulèvement de polytechnique, d’énormes manifestations anti-impérialistes ont eu lieu à Athènes et Thessalonique. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé, dans des cortèges avec beaucoup de drapeaux rouges mais aussi des drapeaux palestiniens déployés en tête de cortège, pour exprimer la solidarité du mouvement social envers un autre peuple martyrisé par l’impérialisme Étasunien. Le défilé a marché vers l’ambassade des USA.

Dans la soirée, une pluie de cocktails Molotov a atterri en direction de la police anti-émeute, dans un contexte de souffrance sociale en Grèce, et de gentrification militarisée d’Athènes.

En plus de ces affrontements avec la police, des manifestants ont brûlé des drapeaux des USA et d’Israël.

Pour ne rien manquer de nos publications, suivez-nous sur nos réseaux