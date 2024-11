L’OTAN à Montréal : émeute anti-impérialiste

Vendredi 22 novembre, la colère a embrasé les rues de Montréal, au Canada. Lors de la venue d’une délégation de l’OTAN dans la ville, une manifestation pour la Palestine et contre l’impérialisme a défilé en fin d’après-midi.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a été fondée en 1949, au début de la guerre froide, pour unir militairement des pays occidentaux face au bloc de l’Est. L’OTAN est responsable depuis des décennies de guerres coloniales et néocoloniales et de stratégies de déstabilisation, visant à empêcher l’émergence de mouvements et de gouvernements de gauche au sein des pays vassalisés par les USA.

L’OTAN a même implanté, dès les années 1950, un réseau clandestin de combattants dans les pays occidentaux, le réseau «gladio», charger de lutter contre la «menace communiste», y compris par des actions terroristes, des tentatives de coup d’État, le soutien à des groupes fascistes et l’instauration d’une escalade de la tension. Cela a été particulièrement violent en Italie, où le Parti Communiste et les luttes sociales étaient très puissantes.

En 1989, l’OTAN aurait dû être démantelé avec la fin de l’URSS, puisque l’organisation n’avait officiellement plus de raison d’exister. Mais l’alliance militaire s’est maintenue et continue à semer la guerre depuis 30 ans. Elle reste la matérialisation de l’impérialisme qui attaquait l’Irak et la Libye hier, et qui arme et soutient le génocide aujourd’hui à Gaza.

À Montréal, la marche a donc scandé des slogans de soutien à la Palestine, a attaqué des enseignes capitalistes et le Palais des Congrès, et s’est heurtée à la police.

