Dick & Hnatr – Terre Coutumière

Contre attaque musicale : le Kaneka, instrument de lutte culturelle

La révolte toujours en cours en Kanaky nous a permis de (re)découvrir la lutte des Kanak pour leur autodétermination, mais aussi pour leur résistance culturelle.

Dans les années 70 émergent en Kanaky des mouvements et des organisations politiques qui revendiquent la reconnaissance des droits des Kanak et la décolonisation de leurs îles, à l’image d’autres peuples en lutte dans le monde à la même époque (Algérie, Vietnam, Afrique du Sud).

Sur le plan politique, divers partis s’unissent sous la bannière du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Mais les Kanak ont compris qu’il fallait aussi résister sur le plan culturel : c’est ainsi qu’est créé le Kaneka. Ce style singulier, propre à la Kanaky, associe les musiques traditionnelles kanak aux influences musicales de l’époque, notamment le rock mais surtout le reggae, dont les messages de conscience sociale et d’émancipation résonnent alors à plein volume dans les tribus et les quartiers périphériques de Nouméa.

Terre Coutumière – Lien à la Terre

La chanson «Terre Coutumière» est issue de l’album «Angaishola» du groupe Dick & Hnatr, sorti en 2012. Pour son troisième album, le groupe s’est associé à l’arrangeur Camel Zekri, et le résultat est flamboyant ! Cet album est un véritable voyage sonore sur les Îles Loyauté dont sont originaires Dick & Hnatr. Installez vous confortablement, poussez un peu le volume de votre système son, et laissez-vous transporter par ce rythme chaloupé, fruit d’une fusion inédite entre les subtiles percussions traditionnelles kanak, l’association guitare/yukulélé, et des harmonies vocales typiques du Kaneka des îles Loyauté.

Le morceau «Terre Coutumière» que vous nous présentons ici est une exploration du lien des Kanak avec leur Terre et leur environnement. Fruits d’un long processus de revendication des droits sur leurs terres ancestrales, les kanak obtiennent un cadre de reconnaissance de ces droits avec la loi du 12 juillet 1985. Les Îles Loyauté et notamment les trois îles principales (Maré, Lifou et Ouvéa) voient leurs territoires entièrement reconnus comme «Terres coutumières».

Ces terres sont alors considérées comme appartement à la communauté et sont gérées selon les pratiques traditionnelles et les règles coutumières. Elles sont donc des biens collectifs et il n’est pas possible de les transformer en propriétés privées. C’est aussi un élément clé de l’identité culturelle kanak, car la Terre est associée à l’histoire du peuple kanak, à la mémoire des ancien-nes et aux pratiques spirituelles.

À travers cette chanson, Dick & Hnatr appellent à la préservation de l’identité kanak et des cultures autochtones, mais aussi au respect des droits des peuples colonisés sur leurs terres face à la domination de l’ordre colonial.

Dick & Hnatr – Terre Coutumière, à écouter sur Youtube ici : https://youtu.be/yDCK5MK0lX0

