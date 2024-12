Contre marché de Noël, par Contre Attaque

À la veille des fêtes de fin d’année, venez partager un moment convivial ce vendredi 20 décembre à Nantes, au contre marché de Noël de Contre Attaque.

Ce sera à partir de 18h au BB’O, café culturel sur l’île de Nantes (arrêt Wattignies, tram ligne 2 et 3). Cette soirée festive sera l’occasion d’échanger et retrouver nos publications et créations artistiques ainsi que celles de nombreux-ses camarades. Un tout nouveau calendrier des luttes pour l’année 2025 sera également disponible.

Un concert du groupe Blintage débutera vers 20h. Blintage est le fruit d’un « projet extravagant d’une artiste productrice et chanteuse qui réussit à allier chanson française et kicks techno énervés ». Ce concert sera suivi d’un set musical par DJ Hitta.

Venez nombreux-ses !

