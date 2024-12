Pourquoi il faut bloquer Morançais

Depuis un mois, la région administrative des Pays-de-la-Loire est sous le choc suite aux annonces de sa présidente, issue de la droite extrême. Christelle Morançais a promis des coupes budgétaires de 100 millions d’euros pour 2025 dans la culture (-73%), le sport (-66%), l’économie sociale et solidaire, l’égalité femmes-homme (-100%), la transition écologique, l’agriculture…

Le gouvernement ne demandait «que» 40 millions d’économie aux régions dans son plan d’austérité. Morançais, proche de Retailleau, a voulu aller beaucoup plus loin et marquer le coup : elle sorti la tronçonneuse pour montrer qu’elle est capable de mettre à genoux le secteur culturel et associatif du territoire qu’elle contrôle.

Ce jeudi 19 décembre, les élus régionaux doivent voter ces coupes monstrueuses. Il n’en est pas question. Quelques raisons supplémentaires de se mobiliser.

Financement Puy du Fou

Le film de propagande est sorti fin janvier 2023. Intitulé «Vaincre ou mourir» et produit par l’équipe du Puy du Fou, le parc vendéen réactionnaire de Philippe de Villiers, il raconte l’histoire du Noble de Charette, général royaliste qui avait pris la tête du soulèvement vendéen contre la Révolution française. Depuis plus de 200 ans, Charette est le héros des contre-révolutionnaires et des anti-républicains et autres catholiques intégristes. Ce film vise à le représenter sous un jour glorieux et ainsi remettre au goût du jour, sous forme cinématographique, la vieille mythologie monarchiste. Le film est écrit notamment par Nicolas de Villiers, héritier du clan vendéen.

Morançais, qui était pourtant membre du parti Les Républicains, avait alors financé avec l’argent public cette production bien peu républicaine. A la tête de la région Pays-de-la-Loire, Morançais avait donc fait voter une « aide à la production » de 200.000 € pour le film. Il avait aussi bénéficié d’un partenariat avec le groupe Canal+ du milliardaire Vincent Bolloré.

A l’époque, cette subvention régionale n’avait pas fait beaucoup de bruit, mais elle avait tout de même été dénoncée par le groupe écologiste qui soulignait que le «Puy du Fou qui n’a clairement pas besoin de l’aide régionale». En effet, cette société est florissante et n’a aucun besoin d’argent, contrairement à beaucoup de petites structures culturelles, d’aides aux victimes de violences sexistes… aujourd’hui menacées par les coupes budgétaires.

Deux ans plus tard, ce soutien financier à un film d’extrême droite de la part d’une présidente qui prône l’austérité est un crachat au visage des associations.

Le soutien au film «Vaincre ou mourir» ne s’était pas arrêté à un simple don financier : sur le site officiel des Pays-de-la-Loire, une longue interview promotionnelle des scénaristes avait été publiée avant la sortie en salle. La région s’était mise entièrement au service du clan de Villiers.

Rappelons que ce choix politique n’est pas isolé, puisque la région soutient aussi l’association «La nuit du bien commun», financée par le milliardaire d’extrême droite Pierre Sterin, qui fait des interventions à propos de sexualité sous un angle religieux et réactionnaire dans les lycées catholiques de la région. Morançais utilise l’argent public pour aider ses copains et punir les secteurs qu’elle suppose trop à gauche.

Aucune nécessité

Pour 2025, le gouvernement Barnier avait préparé un budget d’austérité extrême, avec des dizaines de milliards d’euros de coupes budgétaires, en particulier dans les services publics. C’est dans ce contexte que les régions étaient appelées à serrer la vis budgétaire. Et que Morançais avait voulu faire la bonne élève, en allant encore plus loin que les demandes du gouvernement en matière d’austérité.

Sauf que, justement, ce plan d’austérité a causé la chute du gouvernement Barnier. Rejeté par la population comme par la majorité des députés et imposé par 49.3, il a abouti à une motion de censure. Et le projet de loi de finance 2025 est donc annulé jusqu’à nouvel ordre.

Autrement dit, le budget prévisionnel qui imposait aux régions de faire d’importantes coupes pour participer aux économies nationales n’existe plus. Il n’y a aucune raison d’être à ces coupes de 100 millions d’euros car personne ne les réclame ! Ce n’est plus qu’un caprice de Morançais, sans autre but que de saigner la culture et les associations.

Par ailleurs, la région dispose de quatre mois, jusqu’en avril 2025, pour voter son budget prévisionnel. Il n’y a aucune urgence à le voter dès le mois de décembre 2024, à la veille des fêtes de fin d’année et en urgence. Comme Macron, Morançais est une forcenée.

Carton rouge du CESER

Le CESER, Conseil Économique, Social et Environnemental des Pays-de-la-Loire, une instance composée de 120 personnes, des «conseillers» issus de la société civile «provenant du monde économique, social, environnemental, éducatif et associatif» de la région, vient de publier un rapport dénonçant vivement le plan de Morançais.

Le document adresse un carton rouge au budget régional pour 2025, évoquant une trop grande austérité et une précipitation inacceptable, qui empêche toute concertation. Le CESER considère que les choix de coupes «devraient être adossés à la présentation d’évaluation des résultats des actions soutenues, en cohérence avec les moyens alloués.»

Le CESER rappelle aussi que des coupes d’une telle ampleur auront un effet domino pour toute l’économie régionale, bien au delà des secteurs concernés : «associations, organisations à but non lucratif, entreprises, collectivités locales et services de l’État. Le soutien aux projets portés par ces structures stimule de manière générale la demande et l’économie de proximité sur le territoire ligérien».

Autrement dit, mettre des dizaines de structures culturelles, associatives, sportives sur la paille risque d’entrainer des problèmes économiques pour toute la région, alors que les Pays-de-la-Loire «bénéficient actuellement d’indicateurs économiques et sociaux relativement favorables» et que le taux de chômage y est le plus bas de toutes les régions françaises.

Morançais n’a aucun motif valable, ni économique, ni politique, ni social. Son opération relève de la pure idéologie ultra-libérale et réactionnaire. C’est aussi d’un moyen de se distinguer au niveau national, montrer qu’elle a de la poigne, pour obtenir, pourquoi pas, un poste ministériel auprès de son copain Retailleau.

Le 19 décembre, il faut donc la bloquer.

