Manuel Valls : l’étron de Noël

Félicitations à cet auditeur de France Inter qui s’est levé tôt ce mardi 24 décembre, qui a annoncé une question innocente et sympathique au standard pour passer le «filtre» de la censure, et qui a finalement dit en direct à Valls qu’il est un traître et «pire qu’un étron», au lendemain de sa nomination en tant que ministre.

Jolie performance, avec en prime le choix du pseudonyme «Jean-Noël» qui ne doit certainement rien au hasard en ce jour de fête. Des dizaines de millions de français le remercient.

Sous-titré par Cerveaux non disponibles

Pour ne rien manquer de nos publications, suivez-nous sur nos réseaux