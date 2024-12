Joyeux Noël (sauf aux racistes)

En ce jour de fête chrétienne, rappelons que Jésus était un juif palestinien et migrant, dont la famille a fui les persécutions du Roi Hérode, et qu’il est né d’une gestation pour autrui. Rappelons aussi que la mère du Christ, Marie, est toujours représentée voilée, et serait donc stigmatisée aujourd’hui.

Dans la foi chrétienne, les rois mages venus célébrer sa naissance étaient d’origine Perse pour Melchior, Arabe pour Balthazar, et Indienne pour Gaspard. Adulte, Jésus s’est révolté contre les autorités de son époque.

Enfin, Jésus a été assassiné par un État impérialiste, Rome, qui semait la guerre et écrasait les peuples. Il a été tué parce qu’il diffusait des idées subversives.

Il ne resterait donc pas grand monde dans la crèche de l’extrême droite. Les racistes et les réactionnaires ont réussit le tour de force de se réclamer de Jésus en ayant des idées et des pratiques diamétralement opposées.

Joyeux Noël aux personnes qui le fêtent, et paix pour toutes et tous.

