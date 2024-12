Ne partagez surtout pas cette vidéo d’Arthur !

Arthur cherche à faire censurer cette vidéo. Téléchargez la et postez-la en natif sur votre compte.

Il y a quelques jours, le média féministe luxembourgeois « L’Effrontée » mettait en ligne un montage d’extraits de l’ancienne émission d’Arthur « À prendre ou à laisser ». Quatre minutes d’archives où l’on découvre l’animateur tenir des propos et avoir des gestes très problématiques (baiser sur la bouche, regard sous une robe) envers des candidates de son émission. Plusieurs comptes ont alors repris cette vidéo. Arthur a communiqué publiquement en expliquant qu’il s’agissait d’une autre époque.

En parallèle, Arthur a mobilisé son équipe d’avocat-es pour faire censurer le plus possible la vidéo de tous les réseaux sociaux.

Résultat : de nombreux comptes ont vu leur post censuré, et certains ont même eu leur compte bloqué provisoirement. La raison de ces suppressions : le non-respect du droit d’auteur !

Ce n’est évidement qu’un prétexte puisque les images en question ont plus de vingt ans, qu’il s’agit d’un montage d’extraits courts, et que surtout, toutes ces émissions sont en ligne en intégralité sur Youtube, sur des comptes autres que ceux de TFI ou de la société d’Arthur. C’est donc bien le fond du montage qui pose problème à Arthur, et non le respect des droits d’auteurs.

Parce que nous estimons qu’il est important de pouvoir dénoncer des pratiques de banalisation des agressions sexistes et sexuelles, parce que nous pensons qu’un personnage public comme Arthur n’a pas à faire appel à ses avocat-es pour tenter de faire disparaitre un tel montage, nous faisons partie d’une quinzaine de comptes qui ont décidé de reprendre la vidéo initiale de l’Effrontée et de la poster en natif sur tous les réseaux sociaux.

Nous appelons tous les comptes (médias, collectifs, personnalités et même comptes persos) à faire de même. Plus la vidéo sera mise en natif sur des comptes, moins la stratégie de menace d’Arthur sera pertinente. Elle pourrait même se retourner contre lui. Et rendre ce montage vidéo encore plus viral que s’il n’avait pas demandé à ses avocat-es de faire censurer la vidéo.

Vous pouvez télécharger cette vidéo via ce lien.

Pour ne rien manquer de nos publications, suivez-nous sur nos réseaux