Rétrospective : les banderoles qui ont marqué 2024

Retour en images sur les banderoles marquantes de l’année qui se termine aujourd’hui : contre le fascisme après la dissolution, pour la Palestine ou encore contre le capitalisme.

Deux univers graphiques différents et complémentaires en 2024 : le noir et blanc épuré du collectif Black Lines et les banderoles pop’ et colorées des rues nantaises. Malgré une année éprouvante, les cortèges n’ont pas perdu de leur créativité ces 12 derniers mois.

La bataille se gagne aussi dans les imaginaires. Lutter, c’est créer !

Images : Serge D’Ignazio, Oli Mouazan, CA

