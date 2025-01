Émeutes du réveillon à Bruxelles et Berlin

La nuit du Nouvel An a été chaude à Bruxelles

Des véhicules de police ont été pris pour cible et des émeutes ont éclaté. Dans la capitale belge, la police est intervenue plus de 1.700 fois et a arrêté 160 personnes. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour une trentaines de voitures en feu, ainsi que pour éteindre du mobilier urbain.

Une quantité colossale de feux d’artifice a été utilisée malgré une mesure d’interdiction. Des cocktails Molotov ont également été lancés. À Anderlecht, une ordonnance de police interdisait aux mineurs de moins de 16 ans de circuler sans la présence d’un adulte.

À Berlin, nuit très tendue également

Depuis deux ans, les 31 décembre sont de plus en plus contrôlés et réprimés dans la capitale allemande, où les autorités déploient une zone militarisée avec des checkpoints autour du quartier populaire de Neukölln. Cette année, des renforts policiers venus de Bavière étaient attendus.

En Allemagne, il existe une grande tradition d’usage de feux d’artifice, qui sont beaucoup plus accessibles et puissants qu’en France. La nuit dernière, dans de nombreux quartiers de Berlin, un déluge pyrotechnique a visé la police.

Des véhicules policiers ont également été pris pour cible, des barricades enflammées, et des bombes artisanales ont explosé dans les rues. En Allemagne, le climat politique se tend, avec une répression totale de la cause palestinienne, des politiques de plus en plus xénophobes et une montée fulgurante de l’extrême droite, alors que des élections vont avoir lieu prochainement.

Et en France ?

Les autorités évoquent 984 véhicules incendiés la nuit du Réveillon, dont 80 en Île-de-France. Plus de 420 personnes ont été interpellées et 90.000 policiers étaient déployés.

À Paris, deux véhicules de police ont été incendiés, de même qu’un fourgon sérigraphié des forces de l’ordre, près du commissariat du XXe arrondissement. Près de l’arc de Triomphe, des voitures étaient en flammes dans le quartier des Ternes dans la nuit, signe que les émeutes ne se limitent pas aux banlieues.

