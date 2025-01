2025, une année qui tranche ?

Comme dans le film «Un jour sans fin», les décors et le personnage principal restent les mêmes, c’est lassant. Macron a prononcé pour la 8ème fois son discours de Nouvel An. Cette fois ci, après avoir provoqué une crise de régime et appliqué des politiques qui font souffrir des dizaines de millions de personnes.

Ce discours, retransmis sur France 2, TF1, M6, France 3, ainsi que sur quatre chaînes d’information en continu, a tout de même été regardé par 9,7 millions de Français. Le fait qu’autant de gens continuent à s’infliger un tel supplice au lieu de faire la fête est un signal psychologique alarmant, qui explique en partie l’explosion des dépressions dans le pays.



Dans ce discours, le Président a admis que la dissolution de l’Assemblée nationale en juin avait apporté «plus de divisions que de solutions». Forcément : le plan était bien ficelé, il avait dissout au moment où le RN venait de réaliser le plus gros score de son histoire, quand la gauche était plus divisée que jamais, et il espérait que l’année 2025 démarre par une coalition avec le clan Le Pen, avec qui il aurait pu parler de «Mamadou», de «rabzouzes», de «tarlouzes» et d’immigration en toute sérénité. On le sait, tout a foiré. Mais ce n’est que partie remise. Il y aura probablement une autre dissolution dès le mois de juin.

Autre annonce de Macron, la seule significative : «En 2025 […] je vous demanderai aussi de trancher certains sujets déterminants».

C’est la définition de l’audace : depuis 8 ans, Macron n’écoute rien ni personne. Il a refusé d’entendre la population sur sa réforme des retraites, qui était rejetée par la quasi-totalité de la population. Il n’a répondu aux manifestations qu’à coups de grenades, de 49.3 et de gaz lacrymogène. Il refuse même d’accepter le verdict d’une élection qu’il a lui même organisée. Mais il dit vouloir «consulter» les français ces prochains mois.

En 2025, Macron découvrira-t-il la démocratie ? Assurément pas. Il organise régulièrement des «consultations» bidons pour enfumer tout le monde, comme la «convention citoyenne» après les Gilets Jaunes, qui n’avait rien donné. Il s’agissait juste de gagner du temps et d’endormir la révolte. Plus pervers encore, Macron pourrait instrumentaliser des référendums sur des questions uniquement réactionnaires, comme la sécurité et l’immigration et pas sur les sujets sociaux, et ainsi toujours plus renforcer l’extrême droite avec l’appui de médias qui feront campagne avec elle.

En revanche, les communicants de l’Élysée ont commis une erreur en écrivant ce discours de réveillon. Ils ont employé le mot «trancher» pour parler de décisions populaires. Un lapsus révélateur.

Ce mot pourra-t-il réveiller de vieux souvenirs au bon peuple ? L’année 2025 sera-t-elle un couperet pour le pouvoir ?

