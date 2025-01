Un véhicule Tesla explose devant la Tour Trump

Le retour de l’action directe aux USA ?

L’année 2025 démarre fort. Ce mercredi premier janvier 2025, un véhicule Tesla, la firme du milliardaire d’extrême droite Elon Musk, a explosé devant la tour Trump, immeuble doré ostentatoire du futur président des USA.

Le véhicule concerné est un «cybertruck», monstre d’acier hideux au lignes géométriques, sorti d’un mauvais film de science fiction, pesant plus de 4 tonnes et coutant plus de 60.000 euros. Bourré de nouvelles technologies, le Cybertruck est un tank urbain, symbole de la militarisation du capitalisme.

La tour Trump est un autre symbole : elle arbore le nom du milliardaire d’extrême droite qui a été président des USA de 2016 à 2020 et qui vient d’être réélu. Ce building scintillant dominant Las Vegas, la ville artificielle du jeu, fondée en plein désert et financée par la mafia, est une vitrine du clan Trump et incarne l’arrogance des riches.

Donald Trump doit être investi président le 20 janvier prochain. La date, le choix du lieu et la mise en œuvre font évidemment penser à un acte intentionnel et réfléchi.

L’explosion de la Tesla semble conçue pour être la plus spectaculaire possible, avec des feux d’artifice, comme un écho au Nouvel An.

Les autorités parlent déjà d’un «possible acte terroriste». Le conducteur du cybertruck est décédé dans l’explosion. Il s’était garé devant l’entrée de l’hôtel lorsque le véhicule a soudainement explosé.

Le 4 décembre dernier, le PDG de l’énorme compagnie privée d’assurance maladie United Healthcare, dont l’actif total est de 273,7 milliards de dollars, était abattu par balle dans le centre de New York, devant un hôtel de luxe, par Luigi Mangione.

Cette exécution avait été revendiquée par le jeune homme, qui avait qualifié les patrons d’entreprises faisant des profits sur la santé de leurs assurés comme des «parasites» qui l’ont «bien mérité». Depuis, Luigi Mangione est devenu une icône mondiale anticapitaliste.

Cette action devant la tour Trump confirme-t-elle le retour de l’action directe en plein cœur de l’empire ? Pour l’instant, aucune revendication n’a été rendue publique.

Pour ne rien manquer de nos publications, suivez-nous sur nos réseaux