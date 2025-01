usa : les démocrates envoient 8 milliards de dollars supplémentaires d'armement à israël

Biden, un soutien militaire et diplomatique déterminant pour les fascistes sionistes.

Jusqu’à la dernière minute de son mandat, Joe Biden soutiendra de toutes ses forces le génocide en cours, commis par Israël à Gaza.

Ce samedi 4 janvier 2025, alors que le vieillard démocrate – par ailleurs en état de sénilité tellement avancé qu’il n’a même pas pu se représenter – n’est plus président que pour quelques jours, la Maison Blanche a annoncé la ventes de 8 milliards de dollars d’armes américaines à Israël. Notamment des munitions qui seront utilisées pour continuer à massacrer des enfants.

Le gouvernement Biden piétine une nouvelle fois la mobilisation massive de la jeunesse contre le colonialisme israélien. Un mépris et une inhumanité qui ont probablement contribué à la défaite du camp démocrate face à Donald Trump.

Ce même 4 janvier, au moins 19 palestiniens, dont huit enfants étaient assassinés par des frappes israéliennes à Gaza, selon les secours sur la place. Une bombe est notamment tombée sur la maison de la famille al-Ghoul, dans la ville de Gaza, tuant onze personnes : toute une famille décimée.

Depuis quinze mois, Israël a tué plusieurs dizaines de milliers d’habitant.e.s de Gaza, en grande partie avec des armes livrées par les USA. Un bilan exact est devenu impossible, puisque toute l’administration et la quasi-totalité des hôpitaux ont été détruits, et que la plupart des corps sont sous les décombres ou dévorés par des chiens et chats errants. Des chercheurs ont estimé le nombre de victimes depuis octobre 2023 entre 100 et 300.000. Un chiffre terrifiant qui représente plus de 10% de la population de Gaza. Plus de deux millions de personnes souffrent également de famine. Les ONG, la justice internationale et de nombreux experts parlent de génocide depuis des mois, sans que les démocrates états-uniens ne modifient quoi que ce soit à leur soutien à Israël.

Sans ce soutien sans faille, le gouvernement fasciste israélien n’aurait jamais pu mettre en œuvre son massacre. Les États-Unis ont déjà validé le 13 août dernier la vente de 20 milliards de dollars d’armements à Israël, comprenant 50 avions de chasse F-15, 33.000 munitions pour tanks et 50.000 obus de mortiers. Quelques mois plus tôt, en avril, les USA avaient un plan «d’aide» de 13 milliards de dollars pour Israël.

Le 24 juillet, Netanyahou est intervenu devant le Congrès des USA, et a été porté en triomphe par les élus présents. Il avait notamment déclaré que «pratiquement aucun civil» n’a été tué à Gaza par l’armée israélienne, avant d’être applaudi et acclamé.

Sur le plan diplomatique, les USA ont systématiquement posé leur veto à toute résolution de cessez-le-feu à Gaza, empêchant, par leur seul vote, une décision ultra-majoritaire au sein de l’ONU. De même, les USA ont annoncé qu’ils n’appliqueraient pas le mandat d’arrêt international contre Netanyahou, et ont multiplié les coups de pression contre la Cour Pénale Internationale pour empêcher les poursuites.

Israël est le bénéficiaire le plus important de l’aide américaine vers l’étranger. Depuis la fondation de l’État colonial en 1948, les USA ont donné environ 159 milliards de dollars à Israël, dont 130 milliards dans la défense et l’armement. Sans les USA, Israël n’aurait jamais pu exister sous cette forme : celle d’un État militarisé, raciste et génocidaire. Et n’aurait pas pu commettre ni les violences et les vols de terre depuis des décennies, ni les crimes atroces de ces derniers mois.

Les Démocrates nord-américains sont souvent présentés par les médias européens comme les «gentils» progressistes face aux «méchants» républicains. On oublie bien vite leur longue histoire impérialiste et criminelle. Il n’y a pas de gauche aux USA, il y a deux grands partis de droite, et les démocrates sont parfois encore plus militaristes et violents que leurs adversaires.

Au XIXème siècle, lors de sa fondation, le parti Démocrate est esclavagiste, et dirigée par des planteurs sudistes, alors que le parti républicain est abolitionniste. À cette époque, la doctrine Monroe pose les bases de l’impérialisme États-Uniens, qui consiste à asseoir son influence sur toute l’Amérique Latine, et qui donnera lieu à tous les coups d’État à venir fomentés par les USA, en Haïti comme au Nicaragua, au Guatemala comme au Chili.

Truman, président Démocrate à la fin de la seconde guerre mondiale, ordonne le lancement de bombes nucléaires sur le Japon – un épouvantable crime contre l’humanité qui n’était pas nécessaire dans le cadre de la guerre en cours, mais qui visait à impressionner l’URSS et le monde – puis il soutient le projet sioniste et envoie son armée en Corée, dans un conflit atroce qui fait plus de 2 millions de morts. Entre 1946 et 1949, les USA prennent également part à la guerre civile en Grèce, afin d’aider les soldats royalistes à écraser les communistes. Il y a 150.000 morts, les militants de gauche sont assassinés, torturés ou envoyés en prison.

Des décennies plus tard, c’est encore un président Démocrate, Barack Obama, qui fait la guerre plus longtemps que tous ses prédécesseurs : avec des combats en Afghanistan, Irak et Syrie, il a passé deux mandats entiers à la tête d’un pays en guerre. Son vice-président à l’époque ? Un certain Joe Biden. Obama a fait par ailleurs inculper plus de lanceurs d’alerte sur la base d’une loi nommée «Espionage Act» que tous les autres présidents, inculpant notamment Edward Snowden, ancien agent de la CIA ayant dénoncé des programmes de surveillance de masse.

Joe Biden conclut ainsi son mandat par une infamie qui ne laissera qu’une trace de sang dans les livres d’histoire. Une de plus, parmi les nombreuses laissées par son pays et son parti.

