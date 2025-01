Chaque dimanche, un regard artistique sur l’actualité #03

Chaque semaine pendant un an, Contre Attaque ouvre ses colonnes à l’artiste ItvanK du collectif Black Lines.

Itvan propose un carnet de bord racontant l’actualité politique et sociale de la semaine avec des créations originales, mêlant dessins, lettrages et affiches ou autocollants trouvés dans la rue.

Pour ce troisième épisode, et première semaine de l’année 2025 :

Meilleurs vœux et joyeuses luttes !

Contre l’Europe forteresse et le racisme d’État : plus de 10.000 mort-es en tentant d’atteindre l’Espagne.

«Le combat continue» : invitation à une grande fresque à Paris dimanche prochain.

L’occupation du bâtiment de la Gaité Lyrique à Paris, par des centaines de Mineurs Isolés.

