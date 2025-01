«Désarmons Bolloré» : des actions à Nantes

Du 29 janvier au 2 février, une campagne pour désarmer Vincent Bolloré a lieu dans toute la France mais aussi en Belgique, relayée par les Soulèvements de la terre et de nombreux collectifs.

À partir d’une carte des sites liés à l’empire Bolloré, collages, peintures, sabotages et rassemblements ont lieu depuis trois jours.

Dans l’agglomération nantaise, un mystérieux collectif anonyme nous a fait parvenir des images et un texte de revendications, après avoir ciblé deux des sites repérés :

«Vincent Bolloré est le symbole de son époque, le symbole d’une bourgeoisie ensauvagée. C’est un patron voyou, héritier multi-milliardaire, détenteur d’un empire industriel climaticide, néocolonial et sécuritaire.

C’est aussi un réactionnaire qui n’hésite pas à mettre son empire médiatique au service de l’extrême droite.

Il concentre et monopolise en effet une bonne partie de la presse écrite et télévisuelle, ce qui lui permet de diffuser son venin et d’imposer ses idées nauséabondes fascistes. Bolloré a construit sa richesse sur le pillage des ressources africaines et est aujourd’hui encore un acteur majeur du capitalisme colonial dans les pays du Sud global où ses activités engendrent violations de droits humains, spoliation de terre, déforestation…

Par ses diverses activités, Bolloré participe aux ravages écologiques et son groupe détient de nombreuses boîtes qui travaillent dans le domaine de la surveillance et la protection. Il continue d’intensifier sa guerre hégémonique culturelle en acquérant la maison d’édition Hachette afin de contrôler la production intellectuelle, mettant en avant des idéologues d’extrême droite.

Bolloré et son empire sont une menace pour toutes et tous. Il est un ennemi de classe et un authentique fasciste que nous devons cibler partout où cela est possible.

All Bolloré are bâtards !»