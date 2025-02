Une semaine de mobilisations de la jeunesse

Cela n’a pas empêché le cortège festif et coloré de plus de 500 personnes de défiler dans la ville. Une banderole de tête appelait à partir «à l’assaut du château», suivi d’une grosse tête de Macron, de nombreuses pancartes et de déguisements. Les mots d’ordres : «sauvegarde des cultures populaires, des services publics et des biens communs», défense de «conditions de travail et de vies dignes», promotion d’un «monde solidaire contre toute forme d’oppression, de contrôle et de précarité». Devant la mairie, la police avait bloqué les accès. Des slogans et des happenings anticapitalistes ont eu lieu.

En fin de manifestation, la devanture d’un Quick, chaîne de fast-food et sponsor du festival de Bande Dessinée, a été repeint en noir.