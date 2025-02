Nantes, ville révoltée : une lecture pour bien démarrer l’année

«Il n’existe pas de révoltes hors-sol. On ne lutte jamais que depuis une expérience sensible, limitée, subjective. Il n’est pas de révolution qui ne soit pas le produit d’un territoire et des gens qui l’habitent. Pas de soulèvement sans liens, corps, histoire et récit collectif. On ne part pas à l’assaut du futur sans le souffle des générations des révoltés qui nous ont précédées».

Si vous vous sentez déprimé, «Nantes, ville révoltée», le livre publié par Contre Attaque aux Éditions Divergences, est une excellente lecture pour bien démarrer l’année et faire le plein de bonnes énergies.

Il ne s’agit pas d’un manuel d’histoire ni un guide touristique mais une dérive dans la ville de Nantes, racontée par ses habitant-es.

Des grèves insurrectionnelles d’après-guerre aux récents débordements des cortèges de tête, de la Commune de Mai 68 aux journées fabuleuses contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Cité des Ducs s’est démarquée depuis des décennies par sa capacité à renverser l’ordre. D’ailleurs le gouvernement a tenté, sans y parvenir, de dissoudre Nantes Révoltée, l’ancêtre de Contre Attaque.

Nous vous invitons dans ces pages à revisiter les révoltes nantaises en parcourant une série de lieux emblématiques de la ville. Vous y découvrirez une galerie de personnages et d’anecdotes aussi incroyables que véridiques.

C’est un «contre-voyage à Nantes» hors des sentiers balisés, une madeleine de Proust saveur lacrymogène.

Un indispensable pour découvrir ou redécouvrir l’histoire sociale de Nantes et de la Bretagne, et pour s’inspirer de ses révoltes à l’avenir.

