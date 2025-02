Pour Gaza, contre l’extrême droite : la guerre des murs

Une bataille des murs fait rage pour continuer de faire exister la cause palestinienne dans l’espace public. Le 26 novembre dernier à Paris, un groupuscule sioniste d’extrême droite revendiquait le saccage d’une fresque pour la Palestine, qui avait été réalisée quelques jours plus tôt par le collectif Black Lines, accusant la peinture d’être «pro-terroriste».

Cette fois-ci c’est au sud de Paris, en janvier 2025, qu’un groupe d’extrême droite a tenté de censurer une œuvre massive pour la Palestine, peinte en hauteur sur un immeuble, en la recouvrant des couleurs bleue, blanche et rouge. L’extrême droite nationaliste française main dans la main avec les colonialistes israéliens. Très rapidement, sur cet immeuble situé porte d’Ivry, une nouvelle fresque était réalisée, reprenant le style du dessinateur palestinien Naji al-Ali, et proclamant «de Paris à Gaza, tous solidaires. Juifs, musulmans, chrétiens, tous ensemble».

Voici le communiqué que les artistes anonymes nous ont fait parvenir :

«Nous agissons parce que nous ne pouvons rester passif.ve.s. Nous agissons pour la paix. Nous déplorons les morts, les blessés et les otages des deux côtés. […]

Mais puissions nous ne jamais oublier : nos intentions peuvent être les plus pures, nous appréhendons inévitablement le monde avec un certain biais. Par notre milieu et notre classe sociale, par notre identité et celle de nos proches , inévitablement, nous prenons parti. […]

Nous ne sommes pas défini.e.s par les conflits de nos ancêtres, mais par notre capacité à rêver ensemble d’un monde meilleur. Nous pouvons construire des ponts plutôt que des murs.

D’où que l’on vienne notre cœur saigne quand des civils, et encore plus des enfants, meurent. Qu’ils soient Israéliens ou Palestiniens, voir des enfants mourir c’est voir les espoirs les plus purs et les plus innocents de l’Humanité réduits en cendres par ce qu’elle a de plus toxique. Nous ne voulons plus de morts, de blessés ou d’otages. Il faut que le génocide du peuple Palestinien cesse.

DE PARIS A GAZA NOUS L’AFFIRMONS : LA PAIX EST UN DROIT DONT L’URGENCE EST BRULANTE»