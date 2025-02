Fuite en avant : Macron annonce un investissement de 109 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle

« Stargate » à la française : Macron débloque des sommes colossales pour développer l’IA, dans les pas de Donald Trump

Le sommet de Paris sur l’Intelligence Artificielle débute ce lundi 10 février 2025. Des représentants d’une centaine de pays sont annoncés dans la capitale : le premier ministre indien d’extrême droite, le vice-président des États-Unis, lui aussi d’extrême droite, le vice-premier ministre du régime totalitaire chinois, la présidente de la Commission européenne, ou encore le chancelier allemand, Olaf Scholz. Il y aura aussi le dirigeant d’OpenAI, Sam Altman. Tout le gratin mondial va communier autour du triomphe de l’Intelligence Artificielle, sans recul ni réflexion critique sur cette technologie qui bouleverse déjà notre rapport au monde et au réel.

À la veille du sommet, Emmanuel Macron a déjà annoncé un plan d’investissements de 109 milliards d’euros dans l’IA ces prochaines années. «C’est l’équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec “Stargate”. C’est le même rapport» a-t-il précisé. Il fait référence au plan «Stargate» qui n’est pas un film ringard de science fiction mais un investissement de 500 milliards de dollars lancée par Donald Trump pour développer l’Intelligence Artificielle aux États-Unis. Macron embarque la France à plein régime dans une course à l’IA mortifère, et vers un saut dans l’inconnu.

Le président français a également annoncé que 35 sites «prêts à l’emploi» avaient été identifiés pour accueillir des data centers, ces gigantesques bâtiments conçus notamment pour permettre l’entraînement des modèles d’IA. Et tant pis pour l’écologie : ces centres ont une consommation énorme en terme de ressources en minerais, en énergie et en eau. Il a enfin promis que 100.000 jeunes seraient bientôt formés chaque année aux technologies de l’IA.

Nous voilà rassurés. On nous répète à longueur de journée que l’État français n’a plus d’argent, qu’il faut imposer des plans d’austérité, rogner sur le chômage, économiser sur la santé et l’éducation. On nous a même assuré qu’il fallait briser les retraites pour résorber, soi-disant, 10 milliards de déficit. Ce qui a provoqué le plus grand mouvement social de l’histoire récente. Pourtant, Macron peut débloquer d’un seul coup une somme 10 fois plus importante pour l’Intelligence Artificielle. Et il avait aussi sorti un plan de 413 milliards d’euros pour l’armée l’an dernier. De l’argent, il y en a.

La priorité n’est pas dans la réduction des inégalités, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, contre le racisme ou pour l’éducation. Non, la priorité c’est d’avoir des supercalculateurs qui dégomment la planète pour améliorer notre productivité, et accessoirement pour faire la guerre. Car rappelons-le, l’IA tue déjà. Elle a été utilisée à Gaza par l’armée israélienne pour générer un maximum de cibles et tuer le plus de palestiniens possibles.

En mars 2023, plus de 1.100 personnalités, notamment des scientifiques et des experts informatiques, avaient réclamé dans une lettre ouverte une pause dans les recherches sur l’IA générative. Parmi les signataires, il y avait Wozniak, co-fondateur d’Apple et le co-fondateur de StableAI, mais également beaucoup d’universitaires spécialisés en IA.

Selon les signataires, ces technologies «peuvent présenter des risques profonds pour la société et l’humanité». Ils évoquaient déjà les emplois supprimés, les images détournées, les droits d’auteurs, les risques en cybersécurité, et s’interrogeaient : «Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ?» Leur appel n’a absolument pas été écouté. Elon Musk propose même désormais une IA directement sur son réseau X, permettant en un clic de générer de fausses images hyper-réalistes, y compris avec des personnalités politiques, de manière quasiment indétectable. Une façon de dynamiter le réel de façon irréversible.

