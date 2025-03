Dans un stade en Turquie : un tifo féministe avant le 8 mars

C’est un tifo puissant et beau qui a été déployé le 4 mars dans le stade de foot de Diyarbakır, une ville du sud-est de la Turquie, pour célébrer avec un peu d’avance la journée des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars.

Les supporters et supportrices, membres du groupe Amedspor Barikat, ont déployé un immense portrait d’une femme tenant le monde entre ses mains et une banderole au premier rang proclamant : «Les femmes libéreront le monde». En tribune, des centaines d’étendards violets, couleur du féminisme, étaient brandis en arrière plan.

Le Amed SFK est un club de foot de Diyarbakır, ville située en Turquie mais considérée comme la capitale historique, symbolique et culturelle du peuple Kurde, actuellement éparpillé entre la Syrie, l’Irak, l’Iran et la Turquie.

L’équipe masculine de la ville joue en 1ère Ligue turque, et son équipe féminine participe à la Super League féminine.

Le plus grand groupe de supporters et supportrices du club se nomme le «Barikat», qui signifie «Barricade». Il affiche des idées anti-racistes, anti-sexistes et pro-Kurdes. Le club de foot compte également un groupe de fans féminines appelé «Purple Barikat», fondé en 2014. Les logos de ces collectifs d’ultras comportent tous deux le slogan antifasciste espagnol «No Pasaran».

La place des femmes est centrale au sein du mouvement d’émancipation Kurde. Le confédéralisme démocratique expérimenté au Rojava applique le concept de « jinéologie », issu du mot kurde « jin » qui signifie à la fois « femme » et « vie », et qui repose sur le principe selon lequel sans la liberté des femmes au sein de la société, aucune société ne peut se dire libre.

Ce tifo rappelle que les stades sont des espaces d’expression politique et de lutte. Et que le monde du football n’est pas condamné à être une arène patriarcale dominée par les hommes.