Paris et Nantes : fresques contre la guerre

Alors que les discours militaristes sont omniprésents, que les États débloquent des sommes astronomiques pour s’armer, que les empires dirigés par des chefs de gangs tentent de s’approprier le monde par la force, que les idées fascistes et nationalistes saturent les médias, il faut se rendre à l’évidence : la guerre est de nouveau à l’ordre du jour.

Contre la marche vers la guerre et la barbarie, le temps presse. Refusons l’armement généralisé et l’escalade militaire. Réanimons les idées internationalistes et anti-militaristes, qui ont quasiment disparu du champ des luttes alors qu’elles sont plus nécessaires que jamais.

Dans cette optique, le collectif artistique Black Lines a organisé le dimanche 2 mars des grandes fresques à Paris et à Nantes.

«Guerre à la guerre», un nouveau mot d’ordre à diffuser partout ?