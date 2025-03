New York : la Trump Tower envahie par des juives et juifs anti-colonialistes

Le collectif Jewish voice for peace revendique le coup d’éclat réalisé le 13 mars à New York : «En tant que Juifs, nous investissons la Trump Tower pour manifester notre refus. Nous ne resterons pas les bras croisés face aux tentatives de ce régime fasciste de criminaliser les Palestiniens et tous ceux qui réclament la fin du génocide perpétré par le gouvernement israélien et financé par les États-Unis. Et nous ne cesserons jamais de lutter pour une Palestine libre».

Des centaines de protestataires ont ainsi envahi la tour dorée située à Manhattan, incarnation de la domination capitaliste et du pouvoir trumpiste, en criant : «Nous voulons la justice. Ramenez Mahmoud à la maison maintenant !» et en déployant des banderoles : «Combattez les nazis, pas les étudiants».

Le 8 mars Mahmoud Khalil, jeune homme d’origine palestinienne et porte-parole du mouvement étudiant, a été interpellé à son domicile par la police anti-immigration, sur le campus de l’université de Columbia. Il est résident légal des États-Unis et titulaire d’une carte verte. Il n’a pas été arrêté ni inculpé pour le moindre crime. Pourtant, il est actuellement emprisonné et le gouvernement veut lui retirer ses papiers et l’expulser. Le compte de la Maison Blanche a osé tweeter, suite à cette arrestation : «Shalom Mahmoud». Trump a menacé : «Nous savons qu’il y a d’autres étudiants qui ont participé à des activités proterroristes, antisémites, anti-américaines».

Pour les juifs et juives anti-colonialistes des USA, pas question que cette répression raciste se fasse en leur nom. Vêtus de T-shirt rouges aux inscriptions blanches, les manifestant-es ont tenu à dénoncer ce projet d’expulsion et la stigmatisation des musulman-nes. La police New-yorkaise a procédé à 98 arrestations.

Dès octobre 2023, des centaines de personnes juives, dont 25 rabbins, avaient manifesté à l’intérieur du Capitole, à Washington, pour réclamer un cessez-le-feu. «Un génocide est en cours. Tout le monde doit le savoir» expliquait un manifestant.

Des actions qui rappellent, s’il le fallait, que de nombreuses personnes juives dans le monde prennent des risques pour dénoncer les crimes israéliens, et que s’opposer au colonialisme n’est en rien de l’antisémitisme.