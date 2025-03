Samedi 22 mars : déferlons contre le racisme

Le samedi 22 mars des manifestations contre le racisme et le fascisme auront lieu dans le monde entier, à l’appel d’organisations unies par un appel commun, allant des États-Unis à l’Argentine, du Japon à l’Allemagne, du Danemark à l’Afrique du Sud.

En France, cette mobilisation est lancée par la Marche des Solidarités, composée de Collectifs de Sans-papiers et les Collectifs de mineur-es isolé-es en lutte. Leur appel est soutenu par plus de 506 organisations, nationales et locales, et plus de 100 manifestations sont annoncées dans notre pays.

Alors que le fond de l’air est brun partout dans le monde, que l’extrême droite contrôle les médias de masse en France, que les nervis fascistes multiplient les agressions, que la parole raciste est décomplexée que le gouvernement applique de larges pans du programme du RN, alors que nos dirigeants préparent désormais les esprits à la guerre, ripostons. Faire masse ce samedi est une étape pour construire un mouvement international à la hauteur du moment.

Rendez-vous à :

Paris : 14h, place de la République

Nantes : 15h, Préfecture

Marseille : 14, porte d’Aix

Lyon : 14h30, place Bellecour

Toulouse : 11h Capitole

Lille : 14h, place de la République

Saint-Nazaire : 15h, place des droits de l’homme

Brest : 14h30, place de la liberté

Angers : 16h, place du Ralliement

Bordeaux : 14h30, place Stalingrad

Montpellier : 14h30, promenade du Peyrou

Grenoble : 14h30, place Victor Hugo

Et partout ailleurs ! Retrouvez tous les rendez-vous ici.