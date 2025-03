Vers une société de milices privées

«Chambouler le marché de la sécurité privée en proposant au grand public une application de protection rapprochée», voilà le projet affiché par l’entreprise Weprotect group dans les colonnes du journal Le Parisien.

«À la manière dont Uber s’est imposé face aux taxis il y a une dizaine d’années, le gérant de l’agence spécialisée dans la sécurité privée et dans la protection des groupes de luxe, veut »disrupter les codes du marché de la sécurité »» explique le quotidien le 21 mars.

«Pour agrandir sa brigade, l’agence recrute», et pourrait déployer 10.000 vigiles privés en région parisienne prochainement. L’entreprise propose déjà des équipes de gros bras pour les riches qui veulent leur équipe de sécurité pour leurs événements haut de gamme. Elle veut déployer des bandes d’agents de sécu mobiles payés à la tâche dans la capitale.

Nous vivons déjà entourés de caméras de surveillance, nos déplacements sont géolocalisés, les lois sécuritaires s’enchaînent et amplifient le contrôle de la population, la police est partout et de plus en plus armée, l’Intelligence artificielle pourra bientôt nous analyser… Pour compléter cette société dystopique, des milliers de miliciens pourraient intervenir sur simple demande.

Cette annonce inquiétante est le résultat de la Loi dite «sécurité globale» votée en 2021 et rédigée par Gérald Darmanin. Souvenez-vous, à l’époque, des centaines de milliers de personnes avaient protesté contre cette loi hyper-répressive, qui prévoyait notamment d’interdire de photographier des policiers. Cette mesure avait été abandonnée, mais d’autres sont bien entrées en vigueur.

Par exemple, la loi de «sécurité globale» donne des prérogatives de police aux vigiles et organise leur collaboration avec les forces de l’ordre officielles. C’est une manière de privatiser la sécurité : la loi a offert aux agents privés – qui ne travaillent pas sous l’autorité de l’État, ne rendent pas de compte à la justice et ne sont pas formés – des pouvoirs réservés à la police. Par exemple des «missions de surveillance contre les actes terroristes», la possibilité de dresser des procès-verbaux et contrôler l’identité d’une personne, des opérations de palpation de sécurité, et même le droit de «retenir» un potentiel suspect. Donc de priver de liberté une personne contrôlée. Cette loi a ouvert la porte à un monde de flics privés omniprésents et avec du pouvoir. C’est une délégation du fameux «monopole de la violence» normalement réservé à des fonctionnaires, dans une opacité totale, à des firmes qui n’ont qu’un objectif : faire du profit.

Le journal Le Monde exposait ce chiffre vertigineux en 2021 : la France compte près d’un demi-million d’agents de contrôle et de répression. «En additionnant les 30.000 policiers municipaux aux 150.000 fonctionnaires de la police nationale et aux 170.000 employés des sociétés privées de sécurité, l’État pourrait disposer d’environ 350.000 membres des forces de maintien de l’ordre et de sécurité intérieure, sans compter les 99.000 militaires de la gendarmerie nationale. […] L’État pourrait avoir à sa disposition répressive, au quotidien, pas loin d’un demi-million d’agents du maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure, soit un potentiel ratio d’environ un fonctionnaire des forces intérieures pour 150 habitants (contre un pour 281 en 2018), la France devenant le premier pays sécuritaire de l’Union Européenne».

Cela veut dire qu’il y a en France plus de personnes payées pour contrôler la population que pour la nourrir, c’est-à-dire de paysan-nes. Aujourd’hui, le nombre d’agriculteur-ices est tombé à environ 400.000 personnes selon une étude de l’INSEE d’octobre 2020.

Les agents privés commettent des violences. En juillet 2024, à Villiers-sur-Marne, en banlieue parisienne, une vidéo montrait une dizaine de vigiles dont la tenue ressemblait à celle de policiers, commettre des violences sur un homme de 25 ans. Ce dernier avait été roué de coups par ces agents à la suite d’un «outrage». Il avait été frappé au sol notamment au niveau de la tête, et avait été plongé dans le coma.

Cette milice se nomme GPIS, l’acronyme de «Groupement parisien interbailleurs de surveillance», une société de sécurité para-étatique chargée de patrouiller dans les cités. Ces dernières années, ces vigiles ont été progressivement équipés à la manière des policiers, et jouent le rôle de sous-traitants de la répression dans les quartiers HLM. Et cela arrange la police, qui n’a pas à se déplacer, puisque des milices privées le font à leur place.

Plus récemment, à Rennes, le dirigeant de boite de nuit Yovan Delourme dit «Le Jarl», a attaqué et tabassé des étudiant-es qui organisaient une fête à proximité de son établissement. Ce militant d’extrême droite utilise ses vigiles comme sa milice personnelle, et fait régner la terreur autour de sa boite comme s’il était un petit seigneur des lieux, sous le regard bienveillant des autorités.

Par ailleurs, d’anciens policiers et militaires se reconvertissent dans ces boites privées. Souvent, ces hommes n’ont pas de compétences particulières en-dehors de la répression. Lorsqu’ils quittent le métier, beaucoup partent faire la même chose, mais dans le secteur privé. Une fois dans la nature, les «reconversions» de flics dans des services de sécurité para-étatiques sont fréquentes.

L’exemple le plus célèbre, c’est Bernard Squarcini : il a été à la tête des services de renseignement sous Sarkozy avant de monter sa propre entreprise de surveillance. Il a ainsi travaillé pour le milliardaire Bernard Arnault, tout en conservant ses anciens réseaux policiers. Et ce n’est qu’un cas célèbre parmi de nombreux autres moins connus, qui partent dans la sécurité privée, en gardant leurs pratiques policières et leurs liens dans la «maison».

Avec cette «ubérisation» de la sécurité, il faut donc imaginer que des milices privées qui n’auront pas de limite dans l’usage de la violence, ni d’encadrement ou de formation, qui se déplaceraient à moto ou dans des véhicules civils pour aller rendre service à leurs «clients» les plus offrants.

Nous fonçons vers une société à l’américaine, à la fois très inégalitaire et très violente, et traversée par une méfiance généralisée des uns envers les autres. Mais où les riches peuvent s’offrir leur propre milice qui viendra réaliser des tâches à la demande. Même l’idéologue ultra-libéral Milton Friedman, qui voulait détruire l’État social et privatiser tous les services publics, se méfiait d’une privatisation de la sécurité. Ce serait la porte ouverte à des logiques de clans, de règlements de compte, de morcellement de la société. Nous y sommes.