Catastrophe sociale : 600 licenciements chez ArcelorMittal, qui a reçu 300 millions d’euros d’aides publiques

C’est une catastrophe sociale, une de plus, parmi les dizaines de «plans sociaux» en cours dans le pays. Le géant de l’acier ArcelorMittal annonce une vague de licenciements massive visant 600 travailleurs de l’entreprise sur plusieurs sites en France. Quasiment 10% des effectifs de l’entreprise du pays vont disparaître.

Sur le site de Dunkerque, où 177 postes sont menacés, c’est la consternation. Un délégué syndical explique que les postes supprimés le sont dans «des secteurs qui sont là pour assurer la sûreté de notre site industriel» et ajoute : «Si on veut tuer une entreprise, on ne peut pas faire mieux. On attend qu’il y ait une explosion ? C’est un AZF 2 qu’on veut ici ?»

À Basse-Indre, près de Nantes, 80 licenciements sont annoncés dans cette usine qui fabrique le métal pour les boîtes de conserve. C’est un coup de massue : 25% des effectifs supprimés. Les forges de Basse-Indre avaient été créées en 1824. Un patron d’ArcelorMittal était même venu célébrer leur bicentenaire en septembre dernier, évoquant cyniquement «200 ans de savoir-faire». Et jusqu’à l’annonce des licenciements, aucune information n’avait été donnée aux salariés. Le maire craint une fermeture pure et simple de l’usine. C’est un désastre pour la commune, des dizaines de familles risquent de se retrouver sur le carreau.

Ces postes sont supprimés au nom de la «concurrence» et de la «compétitivité», et seront en partie délocalisés en Inde ou au Brésil. C’est toute la filière industrielle française de l’acier qui est désormais sur la sellette.

Pourtant, ArcelorMittal reçoit des cadeaux gigantesques de l’État français. En 2023, le groupe a reçu près de 300 millions d’euros d’argent public. Mais comme ce n’était pas suffisant, le gouvernement a promis à l’entreprise un investissement public de 850 millions d’euros supplémentaires pour aider à la «décarbonation». Faites le calcul : près d’1,2 milliard de dons avec notre argent, mais Arcelor licencie quand même. À ce tarif là, il aurait été plus utile de donner cette somme colossale directement aux ouvriers concernés pour monter une coopérative qui produirait localement et sans patron.

Et le plus fou, c’est qu’Arcelor a réalisé 1,3 milliard de bénéfices l’an dernier. Notre argent subventionne les profits d’ultra-riches qui suppriment des emplois.

Cette aberration n’est malheureusement pas isolée. Le groupe Auchan a supprimé 2389 postes l’an dernier. Pourtant, la firme de grande distribution a touché 500 millions d’euros d’aides publiques ! La famille Mulliez qui possède le groupe Auchan, est la 6ème fortune de France avec une richesse évaluée à 26 milliards d’euros. Et le plus fou, c’est qu’Auchan a distribué 1 milliard d’euros à ses actionnaires en 2023. Autre boite : Michelin, qui a détruit 250 postes. Pourtant l’entreprise a empoché 55 millions de subventions publiques.

Pour rappel, en France chaque année, l’État verse sous forme «d’aide aux entreprises» directes et indirectes entre 150 et 200 milliards d’euros aux patrons. C’est plus que l’intégralité du budget de l’éducation en France, le plus gros ministère, qui emploie plus d’un million de fonctionnaires. Depuis 20 ans, ces aides augmentent de 7% chaque année. Et le plus fou, c’est que cet argent public est dilapidé de façon non évaluée et non conditionnée. Autrement dit, on ne demande aucune garantie aux patrons contre cet argent : c’est tout bénef’.

Parmi ces dispositifs scandaleux, le Parti Socialiste avait voté en 2013 le «crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi», le CICE. C’était une réduction d’impôts massive, soi-disant pour «aider à la création d’emplois». Mais sans aucun contrôle. Et des emplois, les patrons n’en ont évidemment pas créés ! Ils ont mis cet argent dans leurs poches et celles de leurs actionnaires. Et malgré tout cela, ce sont des plans d’austérité massifs qui sont imposés à la population, au nom de la «dette» et de «l’équilibre budgétaire».

Où s’arrêtera le pillage ?