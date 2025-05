Des banderoles contre la guerre dans les cortèges du 1er Mai

À Toulouse, Marseille, Dijon, Nantes, Lyon ou Saint-Nazaire, des banderoles et des tags contre la guerre et le militarisme ont fleuri le 1er mai.

À Marseille, une banderole proclame « Guerre à la guerre ».

Alors que le gouvernement français impose simultanément son «économie de guerre» pour financer l’achat d’armes et un plan d’austérité qui va frapper les plus précaires, alors que les impérialismes attisent les braises d’un conflit mondial et que l’extrême droite multiplie les discours nationalistes et belliqueux, réaffirmer notre antimilitarisme et notre internationalisme est une priorité absolue.

Comme le proclamait déjà le mouvement syndical et révolutionnaire il y a plus de 100 ans : Guerre à la guerre !