Nantes : des banques et assurances complices de l’écocide repeintes en noir

Action coup de poing dans la nuit du dimanche 4 mai à Nantes. Des façades de banques et de sièges d’assurances ont reçu des litres de peinture noire, donnant l’impression qu’elles sont couvertes de pétrole. Et pour cause, il s’agit de dénoncer l’entreprise écocidaire TotalEnergie et ses partenaires financiers.

À la manœuvre, une vingtaines d’activistes du collectif Extinction Rebellion et du GIGNV – une branche d’Alternatiba – dans le cadre d’une campagne baptisée «Carnage Total». Les agences AXA quai de Versailles, celle de la Caisse d’Épargne Contrescarpe et l’agence de la Banque Populaire Cathédrale ont ainsi été repeintes.

Pourquoi celles-ci ? Le groupe financier auquel appartient la Banque Populaire et Caisse d’Épargne s’obstine à financer les projets pétroliers de Total alors que de nombreuses autres banques se sont désengagées ces dernières années face à la pression populaire. De son côté, AXA, continue d’assurer les projets du groupe, par exemple un terminal de gaz de schiste au Texas, mais aussi un terminal en Belgique qui a permis à Total d’importer du gaz russe, finançant la guerre en Ukraine. Comble du cynisme, le patron d’AXA déclarait en 2015 : «Un monde à + 4 degrés serait impossible à assurer». Et pour ne rien arranger, cette compagnie d’assurance française est aussi complice de la colonisation en Palestine.

Durant le mois de mai, les Assemblées Générales de ces entreprises vont avoir lieu et réuniront les actionnaires qui font «le bilan des bénéfices accumulés sur l’exploitation des humains et de la nature» dénonce Extinction Rebellion. C’est donc le moment de les afficher.

Le collectif écologiste appelle «à multiplier les actions sous toutes formes contre le système fossile et ses liens, en particulier au fascisme et à la guerre». D’autres actions ciblant TotalEnergie et ses soutiens ont eu lieu depuis début mai dans toute la France… À suivre.