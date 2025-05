L’intelligence artificielle et les macronistes confondent le nazisme et la résistance

La vidéo a été publiée le 27 mai sur plusieurs comptes officiels du gouvernement sur les réseaux sociaux, et comporte le logo de la République française. Elle dure à peine trente secondes et devait en principe «rendre hommage» à la Résistance. En effet, la date du 27 mai a été retenue pour célébrer «la Journée nationale de la Résistance».

Le SIG – Service d’Information du Gouvernement – un cabinet de communication sous l’autorité du Premier Ministre, a donc mis en ligne une vidéo pour l’occasion. Ces brillants fonctionnaires auraient pu utiliser des vidéos d’archives, des documents historiques ou, pourquoi pas, consulter des historiens. Voire même, soyons fous, donner la parole à d’anciens résistants pour raconter leurs histoires. Mais non, le SIG a décidé de générer une vidéo avec une application d’Intelligence Artificielle.

Le résultat est visuellement hideux. La vidéo commence avec le message «POV : tu es une femme résistante de la seconde guerre», reprenant les codes des réseaux sociaux. POV pour «point of view», une expression qui veut dire se mettre dans la peau d’un personnage. On suit donc une résistante imaginaire qui distribue un journal clandestin pendant l’occupation, puis se fait capturer par les nazis, et enfin elle célèbre la Libération de Paris en 1944 en agitant un drapeau français. Une vision bien réductrice de la Résistance. Bien macroniste : aseptisée, artificielle, dépolitisée, pré-digérée.

Mais ce n’est pas le plus grave. L’IA a glissé une erreur historique majeure à l’arrière plan : derrière la résistante qui sourit dans Paris libéré de l’occupant… on voit un soldat de la Wehrmacht, reconnaissable à son casque allemand, tout sourire. Un nazi qui fait la fête avec une résistante pour célébrer une victoire antifasciste.

Ce grand n’importe quoi, véritable crachat au visage de la Résistance et de la mémoire des victimes du nazisme, a donc été validé par un service très coûteux qui gère la communication officielle du gouvernement français ! En 2020, on apprenait que ce «Service d’information du Gouvernement» servait à «analyser l’opinion publique et le contenu des médias», «diffuser aux élus et à la presse des informations sur l’action gouvernementale». Un rapport, révélé par une députée à l’époque, mesurait que ce service avait utilisé 26,15 millions d’euros d’argent public entre janvier et octobre 2020 pour réaliser des sondages secrets pour Macron.

Revenons à la vidéo lamentable sur la Résistance. Suite à cette bourde monumentale, le gouvernement a retiré la publication. Et Michaël Nathan, le directeur du Service d’information du Gouvernement, qui se présente par ailleurs comme un «expert du marketing», explique à la presse que «les outils d’IA ne sont jamais utilisés seuls et chaque script est préparé et validé par des agents, ministères et spécialistes, à partir d’éléments fiables et sourcés». C’est encore pire ! Comment ont-ils pu laisser passer cela ?

Au-delà de l’infinie bêtise et de l’incompétence absolue de ces gens, grassement rémunérés, et peut-être même conseillés par des cabinets privés, au-delà de l’usage de l’IA pour créer un contenu officiel, ce qui est une aberration graphique, historique et écologique, cette vidéo révèle l’air du temps.

Elle contribue à la confusion généralisée. Finalement mettre ensemble un nazi et une résistante est cohérent avec l’ambiance macroniste. En effet, Macron a glorifié Pétain et placé le résistant communiste Manouchian au Panthéon. Il a cité le fasciste Charles Maurras tout en prétendant lutter contre l’antisémitisme. Il a parlé des femmes comme d’une «grande cause du quinquennat» tout en soutenant Darmanin et Depardieu. Il se présente comme un barrage à l’extrême droite mais il fait alliance avec le RN et applique son programme. Il prétend rendre hommage à la Résistance mais réprime férocement l’antifascisme. Le «en même temps» permanent, à tel point qu’on peut se demander si, y compris dans cette vidéo, il s’agit d’un choix délibéré.

Quand plus rien n’a de sens, que des nazis défilent avec des Résistants, que la mémoire historique est effacée au profit d’images générées artificiellement par des incultes venus du marketing, tout est confus. Et donc tout est possible, surtout le pire.