Nantes : 2 jours avant le gala d’extrême droite, la cité des congrès criblée de peinture rouge

Dans deux jours, le 5 juin, le gala du milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin doit avoir lieu à la Cité des Congrès de Nantes.

Une fois de plus, la métropole socialiste, en mettant ce bâtiment à disposition, se fait complice des réactionnaires. La nuit dernière, la Cité des Congrès a été criblée de peinture rouge. Voici la revendication publiée en ligne :

«Dernière sommation contre la tenue des “Nuits du bien commun” à Nantes

Alors qu’un large appel de toutes les organisations nantaises à empêcher la tenue des “Nuits du bien commun” – galas de bienfaisance pour le gratin fasciste nantais- a été lancé pour ce jeudi 5 juin, cette nuit on est venu lancer une dernière sommation à la Cité des Congrès.

Non, ces galas de charité créés par un milliardaire en croisade contre le “wokisme” et l’Islam n’ont pas leur place à Nantes, ville antifasciste.

La très détestée Christelle Morançais est venue apporter son soutien plein et entier à la tenue de cette soirée. Elle s’est dit “révoltée que des groupuscules d’extrême gauche, ouvertement relayés par des élus de la République, menacent physiquement les participants à la La Nuit du Bien Commun”. Nous, on est révolté par le meurtre raciste d’un homme de 35 ans à Puget-sur-Argens, qui est la conséquence directe de l’islamophobie d’État que toi et les tiens promouvez. On est révolté par le génocide du peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, sous tes yeux. Et on est révolté qu’un homme comme Pierre-Edouard Stérin, dont le projet porte en son centre la lutte à mort contre l’islam et l’immigration, et participe de la déshumanisation des personnes racisées et musulmanes, puisse tenir son gala de fachos.

Alors, si toi tu apportes ton “soutien à la Nuit du Bien Commun, qui sera, j’en suis certaine, un nouveau succès”, nous on est venu donner une dernière sommation à la Cité des congrès. Cette soirée ne doit pas avoir lieu, sous peine de sanction. À chaque fois que l’extrême-droite tentera de mettre un pied ici, nous reviendrons. Et on appelle toutes les villes où ces galas ont lieu à s’organiser pour les empêcher.»

Source : https://nantes.indymedia.org/posts/147045/derniere-sommation-contre-la-tenue-des-nuits-du-bien-commun-a-nantes