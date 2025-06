Jeudi 5 juin à Nantes : grande mobilisation antifasciste

Rendez-vous à Nantes contre les nuits du Bien commun du milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin.

Pierre Édouard Stérin, c’est ce milliardaire catholique intégriste qui a mis sa fortune au service de son projet idéologique : le projet Périclès, pour « Patriotes / Enracinés / Résistants / Identitaires / Chrétiens / Libéraux / Européens / Souverainistes ». Ce projet est simple : faire gagner l’extrême droite dans les urnes et dans les esprits, en 10 ans. Il a débloqué pas moins de 150 millions d’euros dans cet objectif via le fonds d’investissement qu’il dirige, Otium Capital.

L’un de ses ressorts est la tenue des Nuits du Bien commun, des « galas de charité » qui servent à financer des associations souvent ultra réactionnaires, et faire se rencontrer la bonne bourgeoisie locale et notables d’extrême droite, qui peuvent défiscaliser ainsi un maximum d’argent en donnant l’impression de faire une bonne action tout en renforçant leurs réseaux. Astucieux non ?

Ce jeudi 5 juin , c’est la Cité des congrès de Nantes, louée par la mairie socialiste à l’extrême droite, qui a l’insigne honneur d’accueillir ce gala de fachos.

De nombreuses villes ont commencé à se mobiliser contre Pierre-Édouard Stérin, notamment à travers la SCAS, la Section Carrément Anti-Stérin – une coalition regroupant différents collectifs antifascistes, féministes ou écologistes, ainsi que des organisations syndicales et politiques. À Tours le 6 mai dernier déjà la soirée avait été chahutée par quelques 500 manifestant-es.

À son tour, Nantes se mobilise, rendez-vous :

À 17H pour un point fixe syndical au rond-point Europcar en bas du pont Aristide Briand

Au CHU (près de l’arrêt de tram) à 18h pour le départ en manifestation