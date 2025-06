L’internationale génocidaire s’attaque à la France

Un ministre israélien menace la France d’attentats, un ambassadeur trumpiste demande un morceau de la Côte d’Azur

Les fascistes et les colons fonctionnent toujours de la même manière : par l’intimidation, la terreur et les représailles. À présent, c’est la France qui est dans le viseur de l’internationale des génocidaires. Après avoir soutenu «inconditionnellement» Israël, le gouvernement Macron sent le vent tourner et fait un pas de côté : il a timidement évoqué l’idée de reconnaître un État palestinien et a dénoncé les massacres en cours. C’est très peu, mais déjà trop pour Israël et les USA, qui menacent désormais ouvertement la France.

Le ministre israélien Itamar Ben Gvir a publié sur le réseau social X le 30 mai une image générée par IA montrant Emmanuel Macron avec un casque de protection à côté de son épouse. Une façon de se moquer de la gifle qu’il avait reçue de Brigitte Macron quelques jours plus tôt dans un avion. Le ministre fasciste a surtout accompagné ce visuel de ce message de menace glaçant : «Macron fait le jeu du terrorisme islamique. Sa flatterie envers le Hamas ne se terminera pas par une simple gifle à la sortie de l’avion, et même un casque ne l’aidera pas. Le terrorisme islamique explosera au visage de tous les citoyens français. Lorsque Macron comprendra cela, il sera trop tard. Citoyens de France, réveillez-vous !»

Un ministre étranger d’un pays considéré comme « allié » menace la France d’attentats terroristes. Ce sont des propos extrêmement graves, et d’autant plus troublants qu’il n’y a aucune raison qu’une reconnaissance de la Palestine puisse attiser un quelconque « terrorisme islamiste », bien au contraire. À moins qu’une puissance hostile commette un attentat sous faux drapeau ? C’est en tout cas le sous-texte de ce message. De telles menaces mériteraient des sanctions diplomatiques très fermes. Mais ce n’est pas la première provocation israélienne qui restera impunie.

Il y a quelques jours, Netanyahou menaçait déjà : «Si jamais la France reconnaît en juin l’État de Palestine, nous répondrons en annexant les colonies de Cisjordanie». Ce qu’il a d’ailleurs fait.

Du côté des USA, ce sont les mêmes outrances fascistes. Le 31 mai sur FoxNews, l’ambassadeur des États-Unis en Israël déclarait : «Si la France tient vraiment tant à voir un État palestinien, j’ai une suggestion pour eux. Qu’ils découpent un bout de la Côte d’Azur et qu’ils créent un État palestinien».

Le droit international est décidément mort et enterré. Reconnaître le droit d’un peuple visé par un génocide à exister vaut désormais ce genre d’attaques de la première puissance militaire mondiale. Le sous-texte est ici encore d’une abjection sans limite : « donnez leur un morceau de votre pays, ou on les extermine chez eux ».

Mike Huckabee a été nommé au poste d’ambassadeur en Israël dès l’élection de Trump. Ce dernier estimait qu’il «aime Israël et les Israéliens et le peuple israélien l’aime de la même manière».

Ce pasteur de l’Arkansas est un sioniste évangéliste, qui a toujours pris position en faveur de la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Il refuse catégoriquement la création d’un État palestinien, estimant que «le peuple palestinien n’existe pas» et qu’il s’agit seulement d’un «outil politique pour tenter d’arracher des terres à Israël». Dès 2015, Mike Huckabee avait déclaré que la Cisjordanie occupée faisait partie d’Israël.

Ce sioniste fanatique a commencé à voyager en Israël en 1973 et y a organisé une centaine de séjours depuis. Il est proche du mouvement des Chrétiens unis pour Israël : ces évangéliques soutiennent la colonisation avec un objectif religieux. Dans leur logique messianique, le retour de tous les juifs en terre Sainte entraînera le retour du messie et la fin des temps. Voilà qui dirige le monde.