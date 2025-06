Los Angeles : révolte contre la police anti-immigration

Alors qu’aux USA, le pouvoir se déchire entre Trump et Musk, la première révolte d’ampleur depuis la prise de pouvoir du milliardaire d’extrême droite a eu lieu à Los Angeles le 7 juin.

Trump a annoncé avant son élection son intention d’expulser plusieurs millions de personnes étrangères, visant en particulier les communautés d’Amérique Latine. Depuis des mois, une police spéciale anti-immigration, l’ICE – pour Immigration and Customs Enforcement – multiplie les raids sur tout le territoire pour arrêter et expulser des exilé-es.

Samedi 7 juin, une unité de l’ICE se trouvait près d’un grand magasin de bricolage dans la banlieue hispanique de Los Angeles, où se rendent des travailleurs précaires, souvent sans-papiers. Des manifestant-es se sont opposé-es à la tentative de rafle, ce qui a déclenché des affrontements.

Une foule de plusieurs milliers de personnes a défilé dans la ville, provoquant une émeute. Un car de l’US Marshals Service et des véhicules de police ont été caillassés. Les forces de l’ordre, militarisées et très violentes, ont répondu par une féroce répression à coups de grenades et de balles en caoutchouc. Des rues de Los Angeles étaient jonchées de projectiles et de barricades, et des murs couverts de tags anti-ICE en début de soirée.

Donald Trump a ordonné le déploiement de 2.000 gardes nationaux à Los Angeles. Le ministre de la défense, Pete Hegseth, a même menacé de faire appel à l’armée régulière basée près de la ville.

La maire de Los Angeles a dénoncé les raids effectués par l’ICE. Depuis l’élection de Trump, de nombreuses familles en situation irrégulières vivent dans la terreur. Et cette police a déjà raflé des personnes étrangères par surprise, en pleine rue, intervenant en tenues civiles. Notamment des étudiant-es engagé-es pour la Palestine.

La colère pourrait faire tâche d’huile : à Portland, dans l’Oregon, un commissariat a également été assiégé. C’est donc un mouvement de révolte contre le racisme d’État qui démarre aux USA.