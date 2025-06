Au Bourget, un avion de guerre met en danger la dignité du Premier Ministre

Nos dirigeants aiment les armes et les engins de guerre. À leurs côtés, ils peuvent ressentir le grand frisson de la mise à mort et de la force brute sans les risques qui vont avec. En mai 2017, Emmanuel Macron fraîchement élu choisissait de fêter sa victoire entouré de militaires sur les Champs-Élysées dans une jeep de l’armée. Quelques semaines plus tard, il se déguisait en aviateur sur une base militaire, combinaison à la Top Gun devant les avions de guerre.

En 2023, il est le seul au monde à proposer une «coalition internationale» pour bombarder Gaza avec Israël, avant de se rétracter. En 2025, il se précipitait pour annoncer que la France pouvait entrer en guerre contre l’Iran avec Israël, sans avoir consulté personne, et alors que même les USA faisaient part de leur distance.

Ce mercredi 18 juin 2025, le Premier Ministre François Bayrou a lui aussi voulu jouer au guerrier. En se baladant au salon du Bourget, il n’a pas résisté : il a voulu monter à bord du Rafale, l’avion de guerre français fabriqué par Dassault. Des Rafales qui servent dans les missions néocoloniales en Afrique et qui sont vendus à des régimes peu recommandables, notamment les pétromonarchies du golfe, l’Inde ou l’Égypte. Ce sont des engins de mort ultra-sophistiqués, fleurons de l’industrie militaire française, capables de semer la désolation n’importe où sur terre.

Bayrou donc, s’est embarqué à bord d’un Rafale. Mais ces avions sont dangereux, même pour les pilotes : il n’a pas pu sortir de l’habitacle. Manque de cardio. Un moment gênant et interminable, filmé par la presse.

Une scène qui rappelle que la honte ne tue pas, contrairement aux avions de guerre.