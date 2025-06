Allemagne : série d’attaques incendiaires contre la guerre

Les États européens se militarisent, la guerre est dans les discours et dans les têtes, mais partout, des corps se dressent contre cette course vers la mort. En Allemagne, le gouvernement de droite radicale veut développer «l’armée la plus puissante d’Europe».

Le gouvernement allemand réfléchit au rétablissement du service militaire obligatoire, il a instauré une Journée des anciens combattants, il militarise les esprits et débloque des sommes colossales pour la guerre : un fonds de plus de 500 milliards d’euros destiné aux investissements dits de «sécurité», et le budget annuel de la défense va passer de 63 milliards par an en 2025 à 160 milliards pour 2030.

L’Allemagne est aussi en train de restructurer toute son industrie civile – frappée par une crise profonde – vers l’industrie militaire. Une usine automobile a par exemple été convertie en usine d’armement. C’est dans ce contexte que plusieurs sabotages ont eu lieu ces derniers jours.

Des camionnettes de «profiteurs de guerre» incendiées

La nuit du lundi au mardi 17 juin à Berlin, trente-six camionnettes de la multinationale Amazon et de l’entreprise allemande Telekom sont parties en fumée, à quelques minutes d’intervalle autour de 3 heures du matin.

Un communiqué revendique cette attaque antimilitariste : «Ni les grillages, ni les caméras n’ont réussi à empêcher les antimilitaristes d’attaquer ces deux collabos de l’armée. Les deux entreprises profitent énormément de la militarisation généralisée et des guerres qui s’étendent. C’est pourquoi il est juste de les saboter» explique le texte.

Les incendiaires dénoncent «l’ouverture de l’Amazon-Tower» à Berlin et la «participation active à la guerre et au génocide» de ce géant de la tech. «Les serveurs et les Cloud Services d’Amazon sont utilisés par les Forces de Défense Israéliennes (IDF) pour stocker les énormes quantités de données issues de la surveillance de masse de la population palestinienne. Avec sa filiale, Amazons Web Systems (AWS), Amazon est l’un des partenaires de l’armée israélienne».

Depuis 2021, les géants de la tech permettent en effet à l’armée coloniale d’utiliser leurs serveurs, «cela signifie que l’anéantissement et la famine à Gaza qui se déroulent sous nos yeux, le déplacement forcé planifié de l’ensemble de la population, ainsi que le massacre et la mutilation, basés sur IA, de centaines de milliers de personnes, dont beaucoup d’enfants, sont calculés et sauvegardés sur les serveurs d’Amazon Web Services. La guerre, la militarisation, le génocide et la politique génocidaire et impérialiste se fondent aujourd’hui sur la haute technologie».

La deuxième entreprise, Telekom, a été visée parce qu’elle réalise des profits «en tant que fournisseur informatique des autorités frontalières, de la police et des services de renseignements, sur la guerre contre les réfugié-e-s aux frontières extérieures de l’Europe et sur la militarisation croissante à l’intérieur». La firme est aussi partenaire de l’entreprise Starlink «du techno-facho Elon Musk. T-Systems» explique le communiqué.

Des camions de l’armée partent en fumée

Les médias allemands ont révélé cette attaque incendiaire le 23 juin : six camions de l’armée allemande brûlés à Erfurt, dans la région de Thuringe. Il s’agit de véhicules de transport de troupes. Le gouvernement dénonce une «attaque contre la démocratie» et même un sabotage organisé par la Russie, comme si la population n’avait pas de raison de s’inquiéter de la remilitarisation accélérée d’un pays qui a déclenché deux guerres mondiales et un génocide au siècle dernier.

Début juin, 5 autres camions de l’armée avaient brûlé à Soltau en Basse-Saxe : même mode opératoire, et un texte de revendication très clair avait été diffusé, critiquant le réarmement et la militarisation des esprits en Allemagne : «La condition préalable à un climat dans lequel toutes ces horreurs peuvent être considérées comme inévitables et sans alternative, est la déshumanisation des personnes contraintes de souffrir de la guerre, du génocide et des déplacements forcés […] Ces flammes sont pour celles et ceux qui luttent contre leur déshumanisation et pour leur survie. Pour toutes celles et ceux qui veulent rêver et combattre pour un autre monde solidaire, sans État […] Au cours des prochaines années, l’armée fédérale sera omniprésente dans nos vies et redeviendra un acteur essentiel du formatage autoritaire et patriarcal de la société. Attaquons-la à tous les niveaux !»