Il a osé : prendre un jet privé pour faire un discours de 27 minutes sur l’écologie

L’écologie à la Bayrou : le Premier Ministre prend un jet privé de l’Élysée pour aller faire 27 minutes de discours à Biarritz sur… l’écologie.

Vous avez l’impression qu’on vous prend pour des cons ? Rassurez-vous, ce n’est pas qu’une impression, vous êtes simplement lucides. Dernier exemple en date : jeudi 19 juin, notre très détesté Premier Ministre a trouvé de bon ton de se payer – enfin, de faire payer au contribuable – un petit vol en Falcon 900, l’un des jets privés de la flottille présidentielle, pour aller passer 27 minutes à Biarritz. La raison ? Une conférence sur les énergies renouvelables, lors de la 6e édition des Journées nationales de la géothermie.

Certainement que sa présence sur les lieux était ESSENTIELLE, quand on connaît son expertise sur le sujet, proche du néant. Son entourage a évoqué des «contraintes d’agenda». Ça arrive François… Mais dans ces cas-là, on ne prend pas son jet privé pour aller à une conférence où personne n’a rien à faire de ta présence, on reste chez soi. À croire que ça lui plaît, son statut de Premier Ministre le plus honni des mandats Macron. Le niveau est pourtant élevé. En effet, le sondage Mascaret pour Public Sénat révélait fin mai qu’il avait atteint un score de 20% d’adhésion. 80% de la population lui est donc hostile. Que fait-il encore à Matignon ?

Ce n’est pas la première fois que les déplacements du Premier Ministre font grincer des dents. Juste après sa nomination, il s’était payé le luxe d’un aller-retour à Pau – ville dont il a souhaité rester maire, et tant pis pour le cumul des mandats – pour présider un conseil municipal. Coût du vol : 12.000€. Alors qu’un cyclone historique venait de balayer Mayotte, la pilule avait eu du mal à passer. Mais il en fallait plus pour décourager ce cher Bayrou de renouveler l’expérience.

Le benêt du Béarn s’inscrit dans les pas de ses prédécesseurs. Le 14 novembre 2022, la Première Ministre Élisabeth Borne était allée à Marseille avec un jet du gouvernement pour signer un «protocole sur la planification écologique». Le soir même, elle était à Paris, dans les locaux de la chaîne BFM pour l’émission sur le climat «2050, ouvrons les yeux».

La cheffe du gouvernement avait donc littéralement fait un aller-retour en jet dans la même journée pour parler climat, alors même que la COP 27, sommet mondial sur le climat, était en cours. En terme de foutage de gueule, le niveau était stratosphérique. Surtout quand on sait que le train relie Paris et Marseille en trois heures, en émettant très peu de CO2.

Avant elle, le Premier Ministre Jean Castex avait lui aussi pris un jet privé pour faire un aller-retour à Prades, son fief du sud-ouest de la France, pour aller voter. Médiapart calculait à l’époque le montant : 10.000€ d’argent public. Tout ça pour se faire photographier par des journalistes en train de glisser un bulletin dans une urne. Il est arrivé à 8h33 et reparti à 11h10. En février 2022, Castex était venu signer un contrat sur la «transition écologique» à Nantes en Falcon. Nantes est à 2h de Paris en train. Il y a un pattern : nos dirigeants ont l’air de prendre un certain plaisir à aller donner des leçons d’écologie au bon peuple en utilisant le moyen de transport le plus polluant et scandaleux qui existe.

Pour rappel, lors de la COP 28 à Dubaï, en 2023, plus de 600 jets privés avaient été utilisés pour transporter les participants au sommet sur le climat.

Un jet privé émet 14 fois plus de CO2 qu’un avion de ligne classique, et 50 fois plus que le train. Les émissions de CO2 des jets privés ont augmenté de 46% entre 2019 et 2023 selon une étude publiée dans la revue Nature l’an dernier. Mais pensez bien à faire pipi sous la douche.