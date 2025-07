Rendez l’argent : quelques chiffres pour comprendre le braquage en cours

Le 15 juillet, dans un discours scandaleux, François Bayrou a notamment exigé un «effort» aux personnes gravement malades pour réduire la dette : «Trop de médicaments sont consommés» a-t-il déclaré. Il a aussi annoncé la suppression de deux jours fériés, des coups de canif dans les services publics et appelé à travailler plus, pour «économiser» 44 milliards d’euros. Le tout sans toucher à l’argent des ultra-riches.

Le patronat est content, et la droite jubile. «La priorité, c’est de dépenser moins et de travailler plus» a déclaré le député LR Philippe Juvin, qui a même osé : «les très riches sont déjà très éreintés et très essorés».

Ce gouvernement illégitime préfère donc tuer les travailleurs à la tâche et laisser mourir les malades plutôt que de toucher un centime de la fortune des patrons et des milliardaires. Pour comprendre l’ampleur du braquage en cours, quelques chiffres :

Supprimer deux jours fériés rapporterait exactement ce qu’a couté la suppression de l’ISF

Baryou veut supprimer 2 jours fériés, Pâques et le 8 mai, ce qui est mathématiquement un vol : travailler deux jours de plus pour le même salaire, c’est une baisse de salaire. Si l’on vous fait travailler 10 heures au lieu de 8 pour le même montant, on vous vole deux heures de revenu.

Mais ce n’est pas le plus scandaleux. Un rapport sénatorial estime que cette mesure rapporterait 4,5 milliards d’euros par an à l’État. Selon un rapport de France Stratégie, la suppression de l’Impôt sur la Fortune – ISF – a causé un manque à gagner de 4,5 milliards d’euros. Il faut donc faire travailler tous les français gratuitement deux jours uniquement pour COMPENSER un cadeau indécent fait par Macron aux privilégiés !

La France n’a pas plus de jours fériés que ses voisins

Les médias passent leur temps à dénigrer les français, qui seraient des fainéants moins travailleurs que leurs voisins. En réalité, si les deux jours fériés étaient supprimés, la France ne compterait plus que 9 jours fériés par an, soit le plus bas niveau en Europe, à égalité avec les Pays-Bas. En comparaison, l’Espagne et la Finlande en comptent 14. En Slovaquie, c’est 15 jours.

Les déficits ont été causés par la baisse des impôts pour les riches

Autre mensonge : la dette serait causée par les dépenses sociales. Pourtant, lorsqu’Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, la France affichait un déficit public de 3,4% du PIB. En 2024, il était de 6%. Depuis 2017, la dette publique s’est accrue de plus de 1000 milliards d’euros, passant d’environ 100% du PIB à 115%. Et pourtant, Macron n’a pas arrêté de prendre des mesures néolibérales et de tailler dans les services publics.

Mais alors, où est passé l’argent ? Les économistes de l’Observatoire français des conjonctures économique estiment, dans un rapport qui vient de paraître, que la dette «n’est pas attribuable à une augmentation plus marquée des dépenses publiques (…), mais plutôt à une diminution significative des recettes publiques». Autrement dit, des impôts.

Et ces baisses de taxes et prélèvements ne concernent ni les classes populaires, ni même les classes intermédiaires : Macron n’a baissé la fiscalité que pour les entreprises et les ménages les plus riches. La fameuse dette pour laquelle il faudrait sacrifier des services vitaux, c’est de l’argent qui a été donné à ceux qui en ont déjà !

Les cadeaux aux entreprises représentent 5 fois les «économies» annoncées par Bayrou

Un rapport sénatorial publié le 8 juillet, issu de plusieurs mois d’enquête pour calculer les aides aux entreprises, décrypte un système complexe, opaque et sans évaluations. Selon ce rapport, les entreprises ont récupéré 211 milliards d’euros d’aides pour la seule année 2023. Ce montant a été multiplié par 4 entre 1999 et 2023, passant de 50 à 211 milliards d’euros.

Il faut se rendre compte de la folie d’un tel chiffre : l’État débourse 400% d’argent public de plus qu’il y a 25 ans pour engraisser le secteur privé sans contrepartie. Des firmes comme Auchan, Michelin, Arcelor et d’autres ont reçu des centaines de millions d’euros d’aides et ont quand même licencié des salariés, tout en redistribuant les profits à leurs actionnaires ! Si Macron veut récupérer l’argent, il suffit d’exiger le remboursement de ces aides.

Les revenus d’une minorité d’ultra riches qui ont plus que doublé en 20 ans

Logiquement, les riches se sont enrichis comme jamais. Depuis l’élection de Macron, les 500 plus riches français ont accru leur fortune de 557 milliards. Les médias qui prétendent que les riches vont quitter la France si on les taxe sont d’énormes menteurs. Par ailleurs, la fraude fiscale représente 100 milliards d’euros de manque à gagner pour l’État chaque année selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances Publiques. Et selon Anticor, la corruption coûte 120 milliards d’euros chaque année à la France. Faites le calcul, c’est quasiment 6 fois les 44 milliards demandés par Bayrou.

Macron et ses sbires ont délibérément organisé un vol gigantesque et creusé le déficit pour ensuite nous demander de rembourser leurs dettes. Le premier Ministre est un petit malin, il a lâché sa bombe juste pendant les vacances parlementaires. Aucune motion de censure n’est possible à l’Assemblée Nationale, les députés sont arrêtés jusqu’au 22 septembre. Sauf si la motion de censure se fait dans la rue d’ici là…