Fêtons la libération de Georges Abdallah

Vendredi 25 juillet ce sont 40 années d’emprisonnement — faisant de Georges Abdallah le plus ancien prisonnier politique d’Europe — qui prendront fin suite à la décision de la cour d’appel de Paris. Libérable depuis 25 ans, c’est aussi la conclusion d’un incroyable acharnement politique et judiciaire des autorités françaises contre le militant communiste accusé puis condamné en 1987 pour complicité d’assassinat, et libérable depuis 1999.

Vendredi prochain Georges Abdallah sera expulsé vers le Liban où il retrouvera sa liberté, et ce grâce à la ténacité des, collectifs, groupes militants et soutiens qui n’ont jamais cessé de se mobiliser afin d’obtenir sa libération.

Anti-impérialiste, sa vie de combat et de lutte nous rappelle l’urgence de la situation à l’heure où s’intensifient les guerres et les dynamiques impérialistes. Il est plus que jamais essentiel de célébrer les résistances et les victoires afin de s’en inspirer !

À Nantes, retrouvons-nous vendredi 25 Juillet à 18h30 au miroir d’eau pour célébrer une vie de combat, une vie de lutte !

Sur place, de quoi boire et manger accompagnera les prises de parole, pensez à prendre des espèces !

Notre article sur la libération de Georges Abdallah ici