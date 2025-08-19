On a la force du nombre

« S’il a fallu à la bourgeoisie 8.000 C.R.S. pour résister à grande peine à 15.000 métallos de Nantes, on ne voit pas où elle aurait trouvé les forces nécessaires pour résister à cinq millions d’ouvriers dans le pays »

Une manifestation ouvrière marchant vers la préfecture de Nantes en 1955.

Cette citation de Cornelius Castoriadis sur les grèves insurrectionnelles de 1955 à Nantes, parue dans la revue « Socialisme ou Barbarie », nous rappelle à notre puissance. Le 19 août 1955, lors d’une manifestation près de la préfecture de Nantes, un ouvrier maçon était abattu par un CRS, alors que les forces de répression étaient débordées par la colère ouvrière.

Alors qu’un soulèvement pourrait survenir le 10 septembre prochain, rappelons-nous d’une histoire que le pouvoir souhaiterait effacer de nos mémoires ! Aujourd’hui, des syndicalistes ont déposé une gerbe Cours des 50 Otages, où Jean Rigollet avait été mortellement blessé, pour ne jamais l’oublier.

La presse syndicale à propos de la répression des grévistes de Nantes : Jean Rigollet en sang en couverture.
70 ans jour pour jour après l'assassinat de Jean Rigollet par la police, le 19 août 1955, les syndicats nantais ont déposé une gerbe de fleurs à l'endroit de sa mort.

