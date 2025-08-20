«Thousand Madleens to Gaza» : la flottille internationale de la liberté contre le blocus de Gaza

«Israël a voulu stopper un bateau, il en recevra bientôt des dizaines»

Les actes de piraterie répétés de l’entité génocidaire israélienne n’ont pas découragé celles et ceux qui se battent pour briser le blocus de Gaza. Depuis le retour du Madleen et du Handala, ces navires partis pour Gaza en juin et juillet, le collectif international “Thousand Madleens to Gaza”, crée en 2010, reprend du service dans 9 pays. Au niveau de la France, le collectif annonce déjà 5 bateaux prêts à partir. 24 groupes locaux ont été créés et le financement participatif a d’ors et déjà permis de collecter les 115.000 € nécessaires pour acheter 2 bateaux, les 3 autres ayant été donnés pour l’occasion. Voici leur communiqué :

“Face à la complicité de nos gouvernements dans le génocide perpétré par Israël en Palestine, nous, citoyens et citoyennes, avons décidé de nous mobiliser pour que cesse ce massacre. Au retour des équipages du Madleen il y a quelques semaines et de la caravane Soumoud, nous avons voulu amplifier la voix des résistances, et agir pour stopper le blocage humanitaire contre la population à Gaza qui n’a que trop duré, et qu’un cessez-le-feu soit déclaré de toute urgence. Depuis de nombreux pays, nous nous organisons pour qu’une flottille composée d’un maximum de bateaux prenne ensemble le large cet été, cap vers Gaza.”

Pour rappel, Israël maintient un blocus criminel et illégal à Gaza depuis 18 ans. Depuis le 2 mars 2025, ce blocus s’est transformé en véritable siège. Amnesty International publiait hier lundi 18 août un rapport démontrant comment Israël utilise la famine à Gaza à des fins génocidaires. Les bateaux de la flottille de la liberté ont donc pour objectif de briser ce blocus. Déjà en 2010, une flottille de 37 pays avait pris le chemin de Gaza. Israël avait arraisonné le Mavi Marmara, assassiné 9 passagers turcs et en avait blessé 28. L’enquête des Nations Unies avait conclu à l’exécution sommaire par balle d’au moins 6 d’entre eux, sans qu’aucune sanction ne soit prise à l’égard d’Israël.

En juin, le Madleen a été intercepté dans les eaux internationales, un acte de piraterie sciemment ignoré par les puissances occidentales, et ses passagers et passagères enlevées illégalement. En juillet, le Handala avait subi le même sort.

Le collectif citoyen précise que chacun-e peut participer à la mobilisation, que ce soit en finançant directement les bateaux et leurs équipements via le financement participatif, en organisant des soirées de soutien à la flottille, en rejoignant ou créant des groupes locaux, en rejoignant le groupe de “lobbying citoyen” chargé de contacter des personnalités influentes pour qu’elles parlent de l’initiative, ou tout simplement en partageant un maximum sur les réseaux les publications et les appels à mobilisation.