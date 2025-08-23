Un tifo pour Gaza au Stade Vélodrome

La saison de Ligue 1 a repris, les revendications en tribune aussi. Ce samedi 23 août, dans les tribunes du stade Vélodrome de Marseille, les supporters du groupe Marseille Trop Puissant ont déployé un puissant tifo lors du match contre le Paris FC.

L’immense banderole proclame «Free Gaza» et «Stop génocide, libérer le peuple palestinien», avec une image d’enfants affamés. Les supporters de l’OM, marqués à gauche, sont fidèles à leur tradition de solidarité.

Ce tifo répond à la famine organisée par Israël à Gaza et à la phase finale d’annexion et d’extermination qui commence dans le territoire palestinien.

Mercredi 6 novembre dernier, le PSG affrontait l’Atletico Madrid lors d’un match en Ligue des Champions. Les ultras parisiens en ont profité pour déployer un immense et magnifique tifo en soutien à la Palestine. Le 31 mai, lors de la finale de la Ligue des Champions à Munich opposant le PSG à l’Inter de Milan, les supporters du Collectif Ultras Paris ont déployé une banderole dénonçant la situation en Palestine derrière les cages : «Stop génocide à Gaza». Des slogans pour la Palestine ont aussi été scandés avant et après cette rencontre. Les supporters irlandais ont également organisé plusieurs démonstrations de soutien à la Palestine ou contre l’extrême droite en tribune.

Les tifos sont des performances visuelles, souvent composées de banderoles gigantesques, parfois accompagnées de fumigènes, feux d’artifice et animations, dans les tribunes des stades. Ces grandes créations organisées de supporters prennent régulièrement une tonalité politique. Les revendications sociales et les luttes apparaissent ainsi en tribune, sur des bâches bien plus massives que celles vues en manifestation.

À l’origine de ce mode d’expression, une tradition ultrà venue d’Italie à la fin des années 1960, alors que les contestations sociales battaient leur plein et que la ferveur populaire des tribunes permettait de médiatiser un combat politique mais aussi de fédérer des groupes contestataires : faire corps, s’engager physiquement, dans le sport comme en politique.