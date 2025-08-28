Argentine : le président d’extrême droite se fait bolosser

Des images réjouissantes nous arrivent d’Argentine, le 27 août. La tête du président d’extrême droite Javier Milei a été transformée en cible dans un quartier populaire de Buenos Aires, pour envoyer des déchets et autres projectiles. En effet, le convoi du président argentin a été très mal accueilli par les habitant-es excédé-es, qui ne digèrent pas le scandale de corruption qui vise Javier Milei et ses proches.

La sœur de Milei, qui est aussi sa conseillère officielle, aurait détourné des fonds destinés aux personnes handicapées, selon la fuite d’audios de l’ex-directeur de l’Agence pour le Handicap. Un forfait qui passe mal, dans un pays où les services publics ont été dévastés par les plans d’austérité imposés par le président, au nom des « économies » pour le budget de l’État.

Le 27 août donc, le président et sa garde rapprochée faisaient campagne dans les quartiers périphériques de la capitale pour les élections législatives prévues en octobre. Ce bolossage en règle donne un aperçu de la popularité du gouvernement. Ce dernier a causé une épidémie de pauvreté, qui frappe désormais plus de la moitié des Argentins, en particulier les retraités. Le président, proche d’Elon Musk et de Trump, a multiplié les déclarations violentes et LGBTphobes, exhibé une tronçonneuse comme symbole de sa politique anti-sociale, et réprimé férocement les manifestations. Pourtant, les médias occidentaux le présentent comme un leader efficace, car il aurait redressé le PIB argentin. Mais à quel prix ? Celui de la souffrance extrême de millions de personnes, et avec des politiques brutales dont les effets à moyen terme sont incertaines.

Depuis des mois, des manifestations ont régulièrement lieu devant le Congrès argentin, réunissant des centaines de milliers de personnes et émaillées d’affrontements.