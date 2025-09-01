Insurrection en Indonésie

L’Indonésie est en flammes. Dans cet archipel, qui compte 270 millions d’habitants, de grandes manifestations et émeutes s’opposent au gouvernement d’extrême droite. Le 31 août, les résidences d’une ministre et de parlementaires ont été pillées, ainsi que plusieurs lieux de pouvoir incendiés. La révolte en cours vise les avantages financiers accordés aux députés. Le salaire des parlementaires est 50 fois supérieur au salaire minimum en Indonésie.

Mais la colère couve depuis des mois sinon des années. Le 19 août 2025, sur l’île de Sulawesi, une émeute a éclaté contre la forte augmentation des taxes foncières décidée par le gouvernement local. Quelques jours plus tôt, le 13 août, sur l’île de Java, des milliers de personnes affrontaient la police et réclamaient la démission du gouverneur. En mars dernier, des manifestations d’une ampleur inédite avaient lieu dans les grandes villes et notamment dans la capitale, Jakarta. La population s’opposait au retour de militaires aux postes clés de la vie politique.

Ces derniers jours, la tension est montée d’un cran après l’assassinat d’un homme, renversé délibérément par un véhicule de police lors d’une manifestation. Le soulèvement utilise le drapeau de One Piece, un logo pirate, pour protester symboliquement. Les autorités ont tenté de l’interdire, mais peine perdue, la tête de mort s’affiche désormais partout comme un geste de défiance.

Le 1er septembre, les protestations sont reparties de plus belles, avec des affrontements dans de nombreuses localités. Le pouvoir envisage d’imposer la loi martiale.

Dans les années 1960, le régime avait organisé un immense massacre de communistes, validé par le bloc de l’Ouest sur fond de guerre froide : 500.000 à 3 millions de victimes. Un crime contre l’humanité impuni et peu connu, qui a anéanti la gauche indonésienne. Le président actuel de l’Indonésie se nomme Prabowo Subianto, et il est le gendre du dictateur sanguinaire Suharto.