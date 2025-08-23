Révolte en Indonésie : le drapeau de « One Piece » comme étendard

Le 19 août 2025, sur l’île de Sulawesi en Indonésie, une émeute a éclaté contre la forte augmentation des taxes foncières décidée par le gouvernement. Quelques jours plus tôt, le 13 août, sur l’île de Java, des milliers de personnes affrontaient la police et réclamaient la démission du gouverneur local, mettant les forces de l’ordre en déroute. Dans tout l’archipel Indonésien, qui compte 270 millions d’habitants, de grandes manifestations s’opposent au pouvoir.

Le pays connaît des vagues de contestations régulières. En mars dernier, des manifestations d’une ampleur inédite avaient lieu dans les grandes villes et notamment dans la capitale, Jakarta. La population s’opposait au retour de militaires aux postes clés de la vie politique. Le président avait permis aux officiers en activité d’occuper des postes dans des institutions, dans un pays qui a connu une dictature anti-communiste jusqu’en 1998, et où l’armée a massacré des dizaines de milliers d’habitants au Timor et en Papouasie.

Dans les années 1960, le régime avait organisé un immense massacre de communistes, validé par l’occident : 500.000 à 3 million de victimes. Un crime contre l’humanité impuni et peu connu, qui a anéanti la gauche indonésienne. Le président actuel de l’Indonésie se nomme Prabowo Subianto et il est le gendre du dictateur sanguinaire Suharto.

Le 17 août 2025, à l’occasion de la fête nationale, le mouvement contestataire s’est emparé du drapeau de la saga One Piece comme étendard, à la place du drapeau indonésien. Ce logo pirate est une manière de protester symboliquement, mais les autorités ont tenté de l’interdire et ont même organisé des descentes dans des usines fabriquant les drapeaux.

En 2024 déjà, le gouvernement a voulu imposer une réforme électorale qui avait provoqué une révolte. Un an plus tôt, les ouvriers d’un centre industriel d’extraction de nickel avaient incendié les machines pour protester contre leurs conditions de travail. En 2022, des affrontements avaient lieu devant le Parlement contre l’augmentation du coût de la vie. Malgré le durcissement politique, la colère gronde dans cette grande puissance asiatique.