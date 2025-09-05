10 Septembre : les blocages se précisent

Le 10 septembre, la France sera à l’arrêt, et l’ouest du pays sera particulièrement mobilisé. Dans trois grandes métropoles de l’Ouest, le plan de bataille est déjà annoncé. Ailleurs, les blocages s’organisent et seront diffusés très prochainement.

Carte des blocages du 10 septembre prévus à Nantes, Rennes et Caen : l'ouest particulièrement mobilisé.

Si vous êtes à Nantes, Rennes ou Caen, vous pouvez rejoindre l’un des points, et si vous vous organisez ailleurs, n’hésitez pas à laisser les lieux de rendez-vous en commentaire, ou à organiser vous-même le blocage du périphérique de votre ville.

À Nantes : 3 rendez-vous à 6h

  • Le Cardo
  • Le Pont de Cheviré
  • Place Rosa Parks

À Rennes : 2 rendez-vous à 6h30

  • Métro Viasilva
  • Métro Henri Fréville

À Caen : 2 rendez-vous dès 4h

  • Rond-point de Castorama (route de Ouistreham)
  • Centre routier (rue des frères Lumières)

Parlez-en autour de vous ! Le 10 septembre, rendez-vous sur les points de blocages !

