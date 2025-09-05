En Pologne, une action contre l’entreprise génocidaire Elbit lors d’un salon de l’armement

La France accueille régulièrement des salons de l’armement, avec des entreprises venues du monde entier pour promouvoir leurs engins de mort. Mais ce n’est pas le seul pays à le faire : en Pologne aussi, des salons de vendeurs d’armes sont organisés, sur fond de course mondiale vers la guerre.

Le 3 septembre, lors du salon de l’industrie de la défense polonais, des militants anti-génocide ont peint en rouge le stand de la société israélienne d’armement Elbit Systems, avant d’être expulsés par des militaires en uniformes lorsqu’ils déployaient un drapeau palestinien. Les activistes ont aussi lâché une boule puante pour faire fermer le stand.

Elbit Systems est un maillon essentiel du génocide en cours à Gaza : la firme produit des drones de combat et des lanceurs de missiles, ainsi que des systèmes de guidage pour les munitions. Elbit n’est pas seulement le plus grand fabricant d’armes privé d’Israël, qui fournit 85% des drones et la plupart des équipements militaires terrestres utilisés par l’armée israélienne, la firme vend aussi des drones à Frontex pour traquer les exilé-es aux portes de l’Europe. Cette entreprise a le sang de dizaines de milliers de palestinien-nes et d’exilé-es sur les mains.

Contre Elbit, la mobilisation est internationale. En octobre 2024, des militant-es japonais-es avait envahi le stand de la firme lors d’une exposition aéronautique à Tokyo. En décembre 2023, un siège d’Elbit était repeint et brisé à Leicester en Angleterre. Deux mois plus tôt, des activistes d’Action Palestine occupaient le toit d’une usine Elbit Systems dans la ville de Shenstone. En août 2025, quatre militant-es enfonçaient le grillage d’une usine d’armement complice d’Elbit à Wolverhampton, et escaladaient le bâtiment. Enfin, en juin dernier, lors du Salon du Bourget près de Paris, les autorités avaient précipitamment couvert le stand Elbit et d’autres entreprises israéliennes génocidaires d’un voile noir, pour dissimuler leur présence, face à la mobilisation antimilitariste.