10 Septembre : lame de fond populaire ?

Ce lundi 8 septembre, Bayrou va tomber, et son plan d’austérité sera mis en pause, au moins temporairement. Le mouvement «Bloquons tout» est le premier à faire chuter un gouvernement avant même d’avoir démarré, et c’est déjà énorme. Mais ce qui importe, c’est la séquence qui s’ouvre à partir de ce 10 septembre populaire.

Le rendez-vous du 10 septembre est le premier mouvement populaire à faire chuter un gouvernement avant même d'avoir démarré.

12.400 personnes en AG dans tout le pays

En une semaine, plus de 12.400 personnes ont participé à des Assemblées populaires pour préparer le mouvement Bloquons Tout, selon un décompte réalisé par nos confrères du média Cerveaux Non disponible. Ce chiffre, énorme, a été obtenu en additionnant les bilans remontés des différentes communes dans toute la France.

Mais ce décompte est encore sous-estimé, car certaines petites villes et bourgs ne figurent pas dans le recensement. 12.400 en Assemblées, cela peut paraître peu, mais c’est considérable quand on pense qu’il s’agit d’un mouvement totalement auto-organisé, sans moyens matériels ou financiers, sans support médiatique, et que les Assemblées sont souvent longues et fatigantes. Ces milliers de personnes réunies en Assemblées témoignent d’une soif de s’organiser et de s’exprimer en dehors des cadres institutionnels.

Un tel chiffre est peut-être du jamais vu dans l’histoire récente de la France. Et tout cela sans compter des groupes qui s’organisent de façon non publique pour des actions surprises…

Des blocages prévus partout

Un autre chiffre à peine croyable et enthousiasmant : selon le compte «Bloquons Tout ! – 10 Septembre 2025», plus de 722 actions de blocage sont déjà annoncées partout en France pour le 10 septembre. Et ce n’est qu’un recensement provisoire, car la carte des actions se remplit d’heure en heure, à partir des remontées du terrain. Il y aura dans chaque département, dans chaque ville et village, une expression de colère : c’est une lame de fond populaire.

Toi aussi, organise-toi !

Enfin, il n’est pas trop tard pour s’organiser. Vous pouvez toujours en parler avec vos proches, vous organiser avec vos collègues et vos amis, pour faire grève, bloquer, distribuer des tracts, occuper un rond-point le 10 septembre. Il reste 2 jours pour transformer cette date en journée historique.

La carte (en construction) qui recense les actions prévues : https://cartedesagbfc.gogocarto.fr/

