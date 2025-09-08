«Résistance» : une nouvelle fresque engagée à Paris à la veille d’une semaine explosive

Arts, Vu dans la rue

À Paris, dimanche 7 septembre, le collectif d’artistes Black Lines a réalisé une nouvelle grande fresque autour du thème des résistances. Il a bien évidemment été question du 10 septembre, mais aussi de la résistance palestinienne, de l’antifascisme, de la Commune…

La beauté et la créativité sont dans la rue, et l’art se met au service des luttes !

Photos : Florimages, Francis Tanneur, Serge d’Ignazio

Artistes : @c.moa_farfad.grr @la_meuf_street_art @dune_cros @venenocnn199 @urb1_lord @bad_.ass.93 @wall.again @z.a.rt_78 @janarte66 Semar Vinci

