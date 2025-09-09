Le mouvement du 10 septembre a déjà commencé

C’est parti ! Des actions sont déjà menées dans le cadre du mouvement «bloquons tout», avant même la date fatidique du 10 septembre, prenant les autorités de vitesse. Voici quelques exemples.

Bouches du Rhône : péage gratuit

Dimanche 7 septembre, une centaine de personnes ont organisé une opération «péage gratuit» à Lançon-Provence, sur l’autoroute entre Lyon et Marseille. Les barrières ont été levées, ce qui a permis aux automobilistes de ne pas enrichir les multinationales privées qui se sont appropriées les routes avec la complicité des gouvernants, et qui rackettent la population. Les manifestants ont expliqué s’inscrire dans une démarche «artistique» afin de dénoncer la privatisation des autoroutes.

Bordeaux : blocage surprise

Coup d’éclat ce mardi 9 septembre. Des anonymes «se sont regroupés ce mardi matin aux abords des échangeurs 4 et 15 de la rocade Bordeaux» et «ont déposé des pneus», provoquant l’intervention des forces de l’ordre explique la presse.

Une revendication a été publiée par les bloqueurs et bloqueuses, qui disent avoir voulu «mettre un peu de confettis dans ce mardi», quelques heures après la chute du gouvernement.

«Il est bientôt 6 du matin quand Bordeaux se voit coupée en deux par quelques dizaines de personnes, décidées à agir dès à présent. Nous sommes allé-es, armé-es de pneus, de gilets, de triangles, de feux de détresse, bloquer la route du trafic ; une partie d’entre nous, tout au nord de la rocade, proche du lac, à Bruges ; les autres plein sud, aux environs de Gradignan. Sous les klaxons d’encouragement et les quelques hourras audibles à 90km/h, le premier radar du mouvement a été repeint, en même temps qu’on étalait des pneus en travers des voies […] On a voulu répondre à un appel, ‘Bloquons tout’, on espère le voir déborder» explique le communiqué.

Lyon manifestation sauvage et tentative de péage gratuit

Lundi 8 septembre au soir, l’apéro pour la chute de Bayrou, appelé dans toute la France, a été particulièrement suivi à Lyon. Le millier de personnes réunies ont décidé de partir en cortège spontané dans les rues de la ville. Les forces de l’ordre ont rapidement gazé la foule, qui a répondu par des feux d’artifice. Un pot de départ très animé.

Ce mardi, à l’aube, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées sur un parking pour faire une action péage gratuit et annoncer la mobilisation de demain. Des CRS sont immédiatement intervenus et ont gazé le rassemblement avant même qu’il ne se mette en mouvement, selon le Groupe Antifasciste Lyon et Environs. Cela montre que la détermination populaire est très forte, mais aussi que les ordres donnés à la police sont particulièrement brutaux.

Ailleurs

À Paris, la direction de Science Po, craignant la mobilisation étudiante, a annoncé la fermeture de ses campus mercredi, c’est donc un auto-blocage. À Nantes, le réseau de transports en commun annonce lui aussi une coupure des lignes de tramway de 10h à 17h dans tout le centre-ville, le mouvement n’en demandait pas tant ! Si le périphérique est bloqué au même moment, la ville sera totalement à l’arrêt.

N’hésitez pas à compléter en commentaire, avec les autres initiatives en cours.