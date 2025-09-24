Retailleau débarque entre Nantes et Angers : mobilisation générale

Ces dernières semaines, Bruno Retailleau a fait couler beaucoup de sang : il a déployé 80.000 policiers surarmés et des blindés lors des journées de mobilisation du 10 et du 18 septembre, avec l’ordre «d’aller au contact». Résultat : des centaines d’arrestations et de blessés, des dizaines de manifestations et d’actions qui n’ont pas pu se tenir, des milliers de personnes traumatisées… La violence d’État est encore montée d’un cran.

Retailleau est un néofasciste, dont le parti ne pèse que 5% des voix aux dernières élections, mais que Macron a placé pour faire régner l’ordre par la terreur. Nommé Ministre de l’Intérieur il y a exactement un an, il a déjà fait énormément de mal : il a multiplié les propos et mesures racistes, traqué les étrangers, déployé la répression la plus dure dans les colonies, brutalisé les contestations écologistes, sociales et pro-palestiniennes tout en protégeant les néo-nazis et les plus riches…

Samedi 27 septembre, il se rend à Beaupréau, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. C’est son fief, situé dans les Mauges, territoire historiquement conservateur. En déplacement dans le cadre de la «rentrée politique» du parti Les Républicains, dont il est le dirigeant, il va se positionner en vue des prochaines élections et fera probablement des annonces. Pas question de le laisser tranquille.

Beaupréau se situe entre Nantes et Angers. Une «casserolade» pour accueillir le ministre, et plus si affinité, aura lieu à l’appel du mouvement «Bloquons tout» du Maine-et-Loire. L’Assemblée générale de Nantes a décidé de relayer l’appel.

Retailleau arrivera dès le matin, le rendez-vous est donc fixé à partir de 8h sur le Parking Pinier de la commune ! Faites passer le mot.