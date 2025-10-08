Amsterdam, Athènes, Mexico : la solidarité avec Gaza se renforce

Depuis l’attaque israélienne de la flottille humanitaire pour Gaza le 1er octobre, l’immense mouvement mondial de solidarité avec la Palestine se renforce. Des millions de personnes ont manifesté en Italie, en Espagne et en Angleterre, pendant qu’en France les cortèges étaient agressés par une police ultra-violente. Mais des mobilisations impressionnantes ont aussi lieu ailleurs presque tous les jours :

Le 5 octobre, plus de 250.000 personnes ont manifesté à Amsterdam, en Hollande, vêtues de rouge. Cela représente près de 30% de la population de la ville, un niveau d’engagement populaire absolument colossal !

À Athènes, des actions et manifestations pour Gaza ont lieu régulièrement. Depuis l’attaque de la flottille, un cortège à moto à sillonné la capitale grecque, et des manifestant-es pour la Palestine ont encerclé et tiré des feux d’artifice sur l’ambassade israélienne.

À Mexico, une très grosse manifestation pour Gaza a affronté la police à coup de cocktails Molotov et visé des cibles stratégiques.

Si la situation française est catastrophique à tous points de vue, avec l’un des pires paysages médiatiques du monde, une des polices les plus efficaces et une gauche globalement en-dessous de tout, n’oublions pas que nos luttes font partie d’une vague planétaire qui grossit, monte et gagne en puissance.